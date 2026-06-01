Файзуллаев: «Канададағы жанкүйерлер бізді таңғалдырды»

·138·Спорт
Файзуллаев: «Канададағы жанкүйерлер бізді таңғалдырды»

Өзбекстан ұлттық құрамасының ойыншысы Аббосбек Файзуллаев Канадада команданы жылы қарсы алған жанкүйерлер туралы өз ойымен бөлісті. Оның айтуынша, мұндай деңгейдегі қолдау команда үшін күтпеген, бірақ өте жағымды жағдай болды.

«Әлем чемпионаты қарсаңында Канадада бізді осылай қарсы алғандарына өте қуаныштымыз. Шынымды айтсам, жанкүйерлеріміздің соншалықты көп келетінін күтпеген едік. Бұл, әрине, өте жағымды жағдай», — деді Файзуллаев.

Футболшы жанкүйерлердің сенімі мен қолдауы командаға қосымша күш беретінін атап өтті. Сондай-ақ, алдағы ойындарда жанкүйерлерді қуантуға тырысатындарын қосты.

«Әлем чемпионаты алдында, Алла қаласа, Канадада өтетін ойынымызда жанкүйерлерімізді қуантамыз», — деп сөзін түйіндеді ол.

Айта кетейік, Фабио Каннаваро бастаған біздің құрама 2 маусым күні сырт алаңда Канада ұлттық құрамасына қарсы жолдастық кездесу өткізеді.

Канадаға қарсы ойын Эдмонтондағы Commonwealth стадионында өтеді. Кездесу Ташкент уақытымен сағат 06:00-де басталады. Ерте уақытқа қарамастан, ұлттық құрамамыздың әрбір ойыны қазір елімізде үлкен қызығушылықпен күтілуде.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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