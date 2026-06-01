Жозе Моуринью «Реалға» оралса, Эдер Милитао сатылуы мүмкін
Мадридтік «Реал» клубының айналасында үлкен өзгерістер туралы қауесеттер күшейіп келеді. Танымал португалиялық маман Жозе Моуринью жақын арада «Корольдік клубтың» бас бапкері қызметіне оралуы мүмкін екені айтылуда. Егер бұл сценарий жүзеге асса, Мадридте кезекті үлкен қайта құру процесі басталуы ғажап емес.
Хабарларға қарағанда, Моуринью келесі маусым үшін құрамды жоспарлауға кірісіп кеткен. Португалиялық бапкер әрқашан өз талаптарымен, қатал мінезімен және құрамды өз көзқарасына сай қалыптастыруымен танымал. Сол себепті оның «Реалға» ықтимал оралуы бірқатар футболшылардың болашағына тікелей әсер етуі мүмкін.
Transfer News Live және El Nacional сияқты дереккөздердің мәліметінше, Моуринью «Реал Мадрид» басшылығынан орталық қорғаушы Эдер Милитаоны сатуды талап етуде. Бұл шешімнің басты себебі ретінде бразилиялық футболшының жиі жарақат алу мәселесі көрсетілуде.
Милитао соңғы жылдары «Реал» қорғаныс шебіндегі маңызды ойыншылардың бірі болып келді. Ол жылдамдығымен, физикалық күшімен және жекпе-жектердегі табандылығымен ерекшеленеді. Алайда жиі болатын жарақаттар оның тұрақты ойын көрсетуіне кедергі келтіруде. Үлкен мақсаттар үшін күресетін клубта әрбір негізгі футболшының үнемі сақадай сай болуы өте маңызды.
Моуринью дәл осы тұсқа жіті назар аударып отырғаны айтылуда. Португалиялық маман өз командаларында сенімді, физикалық тұрғыдан дайын және ұзақ маусым бойы тұрақты өнер көрсете алатын қорғаушыларға арқа сүйегенді ұнатады. Егер футболшы жиі саптан шықса, бұл бапкердің жоспарларына кері әсер етуі мүмкін.
Сол себепті Милитаонуң болашағы сұрақ астында қалуда. Дереккөздерге сәйкес, 28 жастағы бразилиялық футболшыға ПСЖ қызығушылық танытуда. Париж клубы қорғаныс шебін күшейту мүмкіндіктерін қарастырып жатқаны және Милитао есімін нұсқалардың бірі ретінде көріп отырғаны айтылуда.
Алайда трансфер оңай болмауы мүмкін. Өйткені «Реал» футболшыны арзан бағаға жібергісі келмейді. Мадридтіктер Милитао үшін қомақты қаржы талап етіп отырғаны, ал ПСЖ әзірге бұл соманы төлеуге дайын еместігі атап өтілуде. Демек, қызығушылық бар, бірақ келісімге келу үшін тараптар қаржылық мәселеде күрделі келіссөздер жүргізуге мәжбүр болады.
Милитао үшін бұл жағдай мансабындағы маңызды бетбұрыс кезеңіне айналуы мүмкін. Бір жағынан ол «Реалдай» әлем футболындағы ең ірі клубтардың бірінде ойнауда. Екінші жағынан, жаңа бапкердің жоспарына кірмей қалу қаупі бар. Мұндай жағдайда футболшы үшін жаңа командаға ауысу да қисынды нұсқаға айналуы мүмкін.
ПСЖ болса, мұндай қорғаушыға қызығушылығымен өз мақсаттарын тағы бір мәрте көрсетуде. Париждықтар әр маусым Еуропада жоғары нәтиже үшін күреседі және құрамда үлкен тәжірибесі бар футболшылар болғанын қалайды. Милитао сау күйінде өз деңгейін көрсете алса, кез келген топ-клубтың қорғанысын күшейте алады.
Сонымен қатар, Жозе Моуриньюдің «Реалға» оралуы әлі толық ресмиленген жоқ. Хабарларға қарағанда, 7 маусымда өтетін президенттік сайлауда Флорентино Перес жеңіске жетсе, португалиялық маманның Мадрид клубының бас бапкеріне айналу ықтималдығы өте жоғары болады.
Бұл сценарий «Реал» жанкүйерлері арасында үлкен қызығушылық тудыратыны анық. Моуринью бұған дейін де «Корольдік клубты» басқарған және Мадридтегі кезеңі әртүрлі сезімдермен, үлкен жеңістермен және шиеленісті жағдайлармен есте қалған. Оның оралуы клубқа қатаң тәртіп, күшті бәсекелестік және өзіндік мінез әкелуі мүмкін.
Алайда Моуринью қайда барса да, өз талаптарымен келеді. Ол құрамда өз идеясына сай футболшыларды көргісі келеді. Сол себепті Милитаоға қатысты хабарлар португалиялық бапкердің ықтимал жоспарлары қандай болатынын көрсететін алғашқы сигналдардың бірі ретінде қабылдануда.
«Реал» үшін бұл шешім өте нәзік. Милитао өз бабында болса, әлемдегі ең мықты орталық қорғаушылардың бірі бола алады. Бірақ жарақаттар қаупі мен тұрақтылық мәселесі клубты қатты ойландыратыны табиғи. Үлкен маусымда әр позицияда сенімділік керек, әсіресе қорғаныс орталығында.
Енді жағдайдың қалай өрбитіні Перестің сайлаудағы нәтижесіне, Моуриньюге қатысты түпкілікті шешімге және ПСЖ-ның қаржылық ұсынысына байланысты болады. Бір нәрсе анық: егер Моуринью шынымен «Реалға» оралса, Мадридте тыныш жаз болмайды. Құрамда елеулі өзгерістер басталуы мүмкін.
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