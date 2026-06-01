Англия Премьер-лигасының рекордшысы James Milner 40 жасында мансабын аяқтады
Кәсіби футболдағы ұзақ жылғы тұрақтылықтың символына айналған James Milner 40 жасында бутсысын шегеге ілуді ұйғарды. Англия Премьер-лигасы тарихында ең көп ойын өткізген абсолютті рекордшы ретінде ол 24 жылдық жарқын мансабын аяқтады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Қаңтар айында 40 жасқа толған Brighton жартылай қорғаушысы Англия чемпионатында барлығы 658 кездесуде алаңға шықты. Осылайша, ол жыл басында Gareth Barry орнатқан 653 ойындық рекордты жаңартып, лиганың нағыз «марафоншысына» айналды.
Англия құрамасының бұрынғы мүшесі ширек ғасырлық мансабында Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool және Brighton сияқты командалардың намысын қорғады. Milner Leeds United сапында 16 жасында дебют жасап, сол кезде Премьер-лиганың ең жас гол авторы атанған еді.
«Премьер-лигадағы 24 маусымнан кейін мансабымды аяқтаудың уақыты келді деп ойлаймын. Мен футболдан үлкен мақтанышпен, алғыспен және өмір бойы есте қалатын естеліктермен кетіп барамын. Бала кезімде жанкүйер болған Leeds United сапында дебют жасағанда, мұндай ұзақ жолдан өтемін деп елестеткен де емеспін», — деді Milner.
James Milner өз мансабында барлық ірі жүлделерді, соның ішінде Премьер-лиганы, Чемпиондар лигасын және Англия кубогын жеңіп алды. Оның соңғы жетістігі Brighton командасымен қатарынан екінші рет еурокубоктарға жолдама алу болды.
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