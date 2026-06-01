Mikel Arteta Arsenal-men jańa kelisimshartqa qol qoıýǵa jaqyn
Mikel Arteta Angliıa Premer-ligasyndaǵy jeńisten soń Arsenal-men uzaq merzimdi bolashaǵyn baılanystyruǵa daıyn. Soltústik London klýbynyń Chempıondar lıgasy fınalynda Paris Saint-Germain komandasynan penaltılar serııasynda jeńilgenine qaramastan, basshylyq ıspanııalyq mamanmen yntymaqtastyqty jalǵastyrýdy kózdep otyr. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .
Arsenal basshylyǵy Artetany 2004-jyldan beri kútilgen alǵashqy chempıondyqty syılaǵany úshin tıisti marapattamaq. Emirates Stadium basshylary bapkerdi óz jobalarynyń negizi dep sanaıdy jáne jazǵy úzilis aldynda onyń bolashaǵyna qatysty kez kelgen belgisizdikti joıǵysy keledi.
Tanymal jýrnalıst Fabrizio Romano bergen aqparatqa sáıkes, taraptar arasynda kelissózder bastalyp ketti. Klýbtyń sport dırektory Andrea Berta jáne ıeleri men joǵary deńgeıdegi kezdesýler josparlanǵan. Maqsat — jańa maýsym aldynda barlyq qujattardy rásimdeı otyryp, 300 mıllıon fýnt sterlıngke deıin jumsalýy kútiletin transferlik naýqanǵa nazar aýdarý.
Buryn Real Madrid sekildi grand komandalar tarapynan qyzyǵýshylyq bolǵanyna qaramastan, Mikel Arteta ózi qurǵan jobany tastap ketý nıetinde emes. Ol klýb basshylyǵymen ornatylǵan jaqyn qarym-qatynastan jáne ózine kórsetilip jatqan senimnen tolyq qanaǵattanyp otyrǵanyn bildirdi.
…