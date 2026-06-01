Mikel Arteta Arsenal-men jańa kelisimshartqa qol qoıýǵa jaqyn

·48·Спорт
Mikel Arteta Arsenal-men jańa kelisimshartqa qol qoıýǵa jaqyn

Mikel Arteta Angliıa Premer-ligasyndaǵy jeńisten soń Arsenal-men uzaq merzimdi bolashaǵyn baılanystyruǵa daıyn. Soltústik London klýbynyń Chempıondar lıgasy fınalynda Paris Saint-Germain komandasynan penaltılar serııasynda jeńilgenine qaramastan, basshylyq ıspanııalyq mamanmen yntymaqtastyqty jalǵastyrýdy kózdep otyr. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .

Arsenal basshylyǵy Artetany 2004-jyldan beri kútilgen alǵashqy chempıondyqty syılaǵany úshin tıisti marapattamaq. Emirates Stadium basshylary bapkerdi óz jobalarynyń negizi dep sanaıdy jáne jazǵy úzilis aldynda onyń bolashaǵyna qatysty kez kelgen belgisizdikti joıǵysy keledi.

Tanymal jýrnalıst Fabrizio Romano bergen aqparatqa sáıkes, taraptar arasynda kelissózder bastalyp ketti. Klýbtyń sport dırektory Andrea Berta jáne ıeleri men joǵary deńgeıdegi kezdesýler josparlanǵan. Maqsat — jańa maýsym aldynda barlyq qujattardy rásimdeı otyryp, 300 mıllıon fýnt sterlıngke deıin jumsalýy kútiletin transferlik naýqanǵa nazar aýdarý.

Buryn Real Madrid sekildi grand komandalar tarapynan qyzyǵýshylyq bolǵanyna qaramastan, Mikel Arteta ózi qurǵan jobany tastap ketý nıetinde emes. Ol klýb basshylyǵymen ornatylǵan jaqyn qarym-qatynastan jáne ózine kórsetilip jatqan senimnen tolyq qanaǵattanyp otyrǵanyn bildirdi.

ArsenalMikel ArtetaAngliıa Premer-ligasyTransferlerFýtbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi