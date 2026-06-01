Бернарду Силва мансабын «Барселонада» жалғастыруға келісті
Еуропа футболында жазғы трансфер терезесі ашылуы қарсаңында нағыз бомба жаңалықтар тарала бастады. Англияның қазіргі чемпионы «Манчестер Сити» клубымен келісімшарты аяқталып жатқан португалиялық танымал жартылай қорғаушы Бернарду Силва мансабында күрт өзгеріс жасауға бел буды. Инсайдерлердің мәліметінше, 31 жастағы шебер плеймейкер келесі маусымнан бастап Каталонияның бас командасы — «Барселона» жейдесін киюге түпкілікті келісімін берді.
Футбол әлеміндегі ең шулы ауысымдардың бірі болуы күтілетін бұл трансфердің егжей-тегжейімен танысқыңыз келе ме? Парақшамыздан алыстамаңыздар, португалиялық жұлдызды өз қатарына қосқысы келген басқа гранд клубтар, Каталония ішіндегі соңғы үдерістер және ойыншының аяқталып жатқан маусымдағы статистикасымен сіздерді егжей-тегжейлі таныстырамыз!
Келісім дайын, бірақ соңғы сөз бас бапкерде!
Испанияның беделді AS басылымы таратқан соңғы мәліметтерге қарағанда, бұл ірі трансфер аяқталуға жақын. Келісімшарт әлі толық ресімделмеген және қол қойылмаған болса да, «көк-анар түстілер» басшылығы футболшының өзімен барлық жеке шарттарды келісіп үлгерді.
Команданың спорттық директоры Деку мен клуб президенті Жоан Лапорта Бернарду Силваны «Камп Ноуда» көргісі келеді. Алайда мұнда бір маңызды фактор бар:
Бапкер фильтрі: Бұл трансфер толық жүзеге асуы үшін «Барселонаның» жаңа бас бапкері Ханс-Дитер Фликтің соңғы мақұлдауы қажет. Келісімшарт тек германиялық маманның ресми келісімінен кейін ғана күшіне енеді.
Қабылданбаған ұсыныстар: Бернарду неге дәл «Барсаны» таңдады?
Португалиялық жұлдыздың еркін агентке айналып жатқаны Еуропаның көптеген жетекші командаларын дүр сілкіндірді десек артық емес. Оған қаржылық жағынан өте тиімді және тартымды ұсыныстар түскен болатын.
Силва «Барселона» үшін келесі мемлекеттер мен клубтардың ұсыныстарынан бас тартты:
Испания және Португалия: Мадридтің «Атлетикосы» мен өзінің туған клубы «Бенфика».
Топ-лигалар: Франция мен Италияның жетекші командалары.
Үлкен ақша: Түркия грандтары мен Сауд Арабиясының миллиардтаған қаржысы бар клубтары.
Алайда футболшы басқа барлық нұсқаларды ысырып қойып, дәл каталониялықтардың жобасына қатысуды жөн көрді.
Қаладағы 9 жылдық мансаптың аяқталуы
Биылғы жылдың 30 маусымында Бернарду Силваның «Манчестер Ситимен» жасасқан еңбек келісімшарты ресми түрде аяқталады. Мәлімет ретінде айта кетейік, ол 2017 жылдан бері «қалалықтардың» намысын абыроймен қорғап, Хосеп Гвардиола командасының ажырамас бөлігіне айналған еді.
Оның аяқталып жатқан маусымдағы көрсеткіштері төмендегідей:
Жарыстардағы қатысуы
Гол және нәтижелі пас
Клубтағы мәртебесі
Барлық турнирлерде жалпы 53 кездесу
3 гол және 5 нәтижелі пас
Команданың шабуылын ұйымдастыруда алаңдағы негізгі қозғаушы күш болды.
Ал сіздің ойыңызша, Бернарду Силва «Барселона» сапында да «Манчестер Ситидегідей» жүлделі әрі жарқын ойын көрсете ала ма? Флик бұл трансферге келісімін бере ме?
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