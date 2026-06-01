Хаби Алонсо «Челсиге» «Реал» жұлдызын әкелмекші
Еуропа футболында трансфер нарығы қызып тұр, ал Лондонның «Челси» клубы төңірегіндегі шулы хабарлар күн тәртібінің орталығына шықты. «Аристократтардың» жаңа бас бапкері болып тағайындалған Хаби Алонсо келесі маусым алдында команда құрамын өз тактикалық идеяларына бейімдеуге кірісті. Испаниялық маман құрамды күшейту мақсатында бұрын өзінің сенімін толық ақтаған кейбір таланттарды Лондон суперклубына тарту бастамасын көтеруде.
Англия футболының жанкүйерлері үшін бұл нағыз күтпеген жаңалық болды! Біздің парақшамыздан алыстамаңыз, Хаби Алонсоның жеке өзі «Стэмфорд Бридж» алаңында көргісі келетін мадридтік «Реал» жұлдызы, Мадрид тарапы қойған астрономиялық баға және жас таланттың сұмдық статистикасымен сізді жақыннан таныстырамыз!
Алонсоның басты мақсаты: Түрік генийі Лондонда?!
Беделді Goal басылымы берген соңғы мәліметтерге қарағанда, Хаби Алонсо қазіргі уақытта мадридтік «Реал» клубында жарқын ойындарымен баршаны таңғалдырып жүрген Арда Гүлерді өз командасына қосып алу идеясын белсенді түрде алға тартуда. Испаниялық бапкер жаңа жұмыс орнында бұрынғы шәкіртімен қайта жұмыс істегісі келеді. Бапкердің бұл жобасын «Челси» басшылығы да толық қолдап отыр және түрік футболшысының трансферіне қатты қызығушылық білдіруде.
Алайда, бұл трансфер оңайлықпен жүзеге аспайды:
Мадридтің қатаң ұстанымы: «Корольдік клуб» өз құрамындағы 21 жасар осы бірегей жартылай қорғаушыны жібергісі келмейді. Сол себепті, егер лондондықтар Гүлерді сатып алғысы келсе, Мадрид тарапы олардың алдына кемінде 100 миллион еуролық үлкен өтемақы талабын қойып отыр.
Арда Гүлердің нарықтық құны және сұмдық статистикасы
Ағымдағы маусымда көрсеткен ойындары арқылы Арда жанкүйерлердің ғана емес, трансфер нарығының да нағыз еркесіне айналды. Беделді Transfermarkt порталы қазіргі уақытта жас жұлдыздың бағасын нақ 90 миллион еуро деп есептеуде.
Оның ағымдағы маусым бойы «Реал Мадрид» жейдесінде көрсеткен нәтижелілігі төмендегі кестеде айқын көрініс тапқан:
Жарыстардағы қатысуы
Соғылған голдар
Голдық пастар (Ассист)
Жалпы пайдалылық
Барлық турнирлерде жиыны 50 кездесу
6 гол
14 голдық пас
Команданың шабуыл шебіндегі ең қауіпті және креативті футболшылардың бірі ретінде ерекшеленді.
Көрініп тұрғандай, Хаби Алонсо «Челсиде» жаңа империя құру үшін ең таңдаулы футболшыларды таңдауда. Егер осы жұлдызды трансфер жүзеге асса, келесі маусымда Англия Премьер-лигасында нағыз төңкеріс болуы мүмкін.
Ал, құрметті футбол жанкүйерлері, сіздіңше, Арда Гүлер «Челсиге» ауысуы керек пе, әлде «Реалда» қалғаны дұрыс па?
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