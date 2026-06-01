Умар Нурмагомедов Абу-Дабиде октагонға оралады

·59·Спорт
Умар Нурмагомедов Абу-Дабиде октагонға оралады

25 шілдеде Біріккен Араб Әмірліктерінде кезекті ірі ММА кеші — “UFC Abu Dhabi” турнирі өтеді. Жекпе-жек кеші жанкүйерлерге бірқатар қызықты айқастарды ұсынады деп күтілуде. Әсіресе, танымал жауынгер Умар Нурмагомедовтің қатысуы ММА сүйер қауымының назарын одан сайын арттыруда.

Умар Нурмагомедов бұл турнирде мексикалық Дэвид Мартинеске қарсы октагонға көтеріледі. Ресейлік жауынгер осы уақытқа дейін кәсіби ММА-да 20 жеңіс пен 1 жеңіліс тіркеген. Оның қарсыласы Мартинестің еншісінде 14 жеңіс пен 1 жеңіліс бар. Демек, екі спортшы да жоғары нәтижемен келе жатыр және бұл жекпе-жекте үлкен интрига болатыны анық.

Умар Нурмагомедовтің есімі ММА жанкүйерлеріне жақсы таныс. Ол техникалық жағынан шебер, күресте мықты, партерде қауіпті және октагонда өте тәртіпті әрекет ететін жауынгерлердің бірі саналады. Нурмагомедовтер мектебіне тән стиль — қысым, бақылау, қарсыласты дем алдырмау және әр эпизодта басымдыққа ұмтылу Умардың жекпе-жектерінде айқын байқалады.

Дэвид Мартинес болса мексикалық жауынгерлерге тән қайсарлық, төзімділік және күрескерлікпен ерекшеленеді. Оның рекорды да тегін емес: 14 жеңіс пен тек 1 жеңіліс жауынгердің байыпты қарсылас екенін көрсетеді. Сол себепті Умар үшін бұл айқас оңай болмайды. Мартинес октагонда әр мүмкіндікті пайдалануға тырысады.

Абу-Даби UFC үшін ерекше маңызы бар алаңдардың біріне айналды. Бұл қалада өтетін жекпе-жек кештері әдетте үлкен қызығушылық тудырады, ал залдағы атмосфера спортшыларға қосымша энергия береді. Сол себепті Умар Нурмагомедовтің дәл БАӘ-де октагонға оралуы жанкүйерлер үшін одан да қызықты көрінеді.

Бұл жекпе-жек Умар үшін тек кезекті қарсыласты жеңу емес, сонымен қатар өз дивизионындағы мәртебесін одан әрі нығайту мүмкіндігі. UFC-де әр жеңістің маңызы зор. Әсіресе, рейтингте жоғарылау, чемпиондық жолға жақындау және промоушен басшылығының назарын аудару үшін мұндай жекпе-жектерде сенімді әрекет ету талап етіледі.

Умар Нурмагомедов соңғы жылдары өзін жоғары деңгейлі жауынгер ретінде көрсетіп келеді. Оның жекпе-жек стилі көптеген қарсыластар үшін ыңғайсыз: ол қашықтықты жақсы бақылайды, қарсыласты шаршатады, күресте басымдық танытады және қателіктерді кешірмейді. Мартинес бұл қысымға қалай жауап беретіні қызық.

Мәлімет үшін, бұл жекпе-жек кешінің басты айқасында тағы бір ресейлік жауынгер Магомед Анкалаев АҚШ өкілі Халил Раунтриге қарсы октагонға шығады. Бұл бәсеке де ММА жанкүйерлері арасында үлкен қызығушылық тудыруда. Анкалаев пен Раунтридің стилі, соққы күші және тәжірибесі басты жекпе-жекті өте тартысты ете алады.

Осылайша, “UFC Abu Dhabi” турнирі 25 шілдеде ММА жанкүйерлері үшін нағыз жекпе-жек мерекесіне айналады деп күтілуде. Умар Нурмагомедов — Дэвид Мартинес айқасы кештің ең көп күтілген жекпе-жектерінің бірі болады.

Енді басты сұрақ: Умар өзінің мықты күресі мен бақылауға негізделген стилімен Мартинесті тоқтата ала ма, әлде мексикалық жауынгер сенсация жасауға тырыса ма? Жауапты 25 шілдеде октагонның өзі береді. Жанкүйерлер үшін бір нәрсе анық — Абу-Дабиде жалықтыратын кеш болмайды.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi