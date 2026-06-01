Умар Нурмагомедов Абу-Дабиде октагонға оралады
25 шілдеде Біріккен Араб Әмірліктерінде кезекті ірі ММА кеші — “UFC Abu Dhabi” турнирі өтеді. Жекпе-жек кеші жанкүйерлерге бірқатар қызықты айқастарды ұсынады деп күтілуде. Әсіресе, танымал жауынгер Умар Нурмагомедовтің қатысуы ММА сүйер қауымының назарын одан сайын арттыруда.
Умар Нурмагомедов бұл турнирде мексикалық Дэвид Мартинеске қарсы октагонға көтеріледі. Ресейлік жауынгер осы уақытқа дейін кәсіби ММА-да 20 жеңіс пен 1 жеңіліс тіркеген. Оның қарсыласы Мартинестің еншісінде 14 жеңіс пен 1 жеңіліс бар. Демек, екі спортшы да жоғары нәтижемен келе жатыр және бұл жекпе-жекте үлкен интрига болатыны анық.
Умар Нурмагомедовтің есімі ММА жанкүйерлеріне жақсы таныс. Ол техникалық жағынан шебер, күресте мықты, партерде қауіпті және октагонда өте тәртіпті әрекет ететін жауынгерлердің бірі саналады. Нурмагомедовтер мектебіне тән стиль — қысым, бақылау, қарсыласты дем алдырмау және әр эпизодта басымдыққа ұмтылу Умардың жекпе-жектерінде айқын байқалады.
Дэвид Мартинес болса мексикалық жауынгерлерге тән қайсарлық, төзімділік және күрескерлікпен ерекшеленеді. Оның рекорды да тегін емес: 14 жеңіс пен тек 1 жеңіліс жауынгердің байыпты қарсылас екенін көрсетеді. Сол себепті Умар үшін бұл айқас оңай болмайды. Мартинес октагонда әр мүмкіндікті пайдалануға тырысады.
Абу-Даби UFC үшін ерекше маңызы бар алаңдардың біріне айналды. Бұл қалада өтетін жекпе-жек кештері әдетте үлкен қызығушылық тудырады, ал залдағы атмосфера спортшыларға қосымша энергия береді. Сол себепті Умар Нурмагомедовтің дәл БАӘ-де октагонға оралуы жанкүйерлер үшін одан да қызықты көрінеді.
Бұл жекпе-жек Умар үшін тек кезекті қарсыласты жеңу емес, сонымен қатар өз дивизионындағы мәртебесін одан әрі нығайту мүмкіндігі. UFC-де әр жеңістің маңызы зор. Әсіресе, рейтингте жоғарылау, чемпиондық жолға жақындау және промоушен басшылығының назарын аудару үшін мұндай жекпе-жектерде сенімді әрекет ету талап етіледі.
Умар Нурмагомедов соңғы жылдары өзін жоғары деңгейлі жауынгер ретінде көрсетіп келеді. Оның жекпе-жек стилі көптеген қарсыластар үшін ыңғайсыз: ол қашықтықты жақсы бақылайды, қарсыласты шаршатады, күресте басымдық танытады және қателіктерді кешірмейді. Мартинес бұл қысымға қалай жауап беретіні қызық.
Мәлімет үшін, бұл жекпе-жек кешінің басты айқасында тағы бір ресейлік жауынгер Магомед Анкалаев АҚШ өкілі Халил Раунтриге қарсы октагонға шығады. Бұл бәсеке де ММА жанкүйерлері арасында үлкен қызығушылық тудыруда. Анкалаев пен Раунтридің стилі, соққы күші және тәжірибесі басты жекпе-жекті өте тартысты ете алады.
Осылайша, “UFC Abu Dhabi” турнирі 25 шілдеде ММА жанкүйерлері үшін нағыз жекпе-жек мерекесіне айналады деп күтілуде. Умар Нурмагомедов — Дэвид Мартинес айқасы кештің ең көп күтілген жекпе-жектерінің бірі болады.
Енді басты сұрақ: Умар өзінің мықты күресі мен бақылауға негізделген стилімен Мартинесті тоқтата ала ма, әлде мексикалық жауынгер сенсация жасауға тырыса ма? Жауапты 25 шілдеде октагонның өзі береді. Жанкүйерлер үшін бір нәрсе анық — Абу-Дабиде жалықтыратын кеш болмайды.
…