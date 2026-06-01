Эквадор құрамасының әлем чемпионатына арналған соңғы құрамы жарияланды
Оңтүстік Американың ең қарқынды және тосын сый жасауға қабілетті Эквадор ұлттық құрамасы жанкүйерлер асыға күткен 2026 жылғы Әлем чемпионатына арналған ресми тізімін жариялады. Команданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, бас бапкер Себастьян Беккасесе алдағы тарихи додада Отан намысын қорғайтын 26 үздік футболшыны құрамға шақырды.
Биылғы құрам өзінің жұлдызды және сенімді қорғаныс шебімен ерекшеленеді. Біздің парақшадан алыстамаңыздар, жақында ғана Еуропаның жасыл алаңдарында өзара кездескен таланттар, команданың ағылшын грандындағы жұлдызы және Эквадор түскен өте қызықты топ туралы толығырақ таныстырамыз!
Чемпиондар Лигасының финалистері енді бір сапта!
Биылғы тізімнің ең назар аударарлық тұсы — Еуропаның ең беделді турнирі — УЕФА Чемпиондар Лигасының финалында жақында ғана бір-біріне қарсы аянбай күрескен екі танымал қорғаушының бір командада бас қосуы. Бұл Францияның «ПСЖ» клубының өкілі Вильян Пачо және Лондонның «Арсенал» клубының қорғаны Пьеро Инкапье туралы.
Естеріңізге сала кетейік, сол финалдық кездесуде 1:1 есебі тіркеліп, пенальти сериясында париждіктердің бағы жанған еді. Енді бұл екі шебер қорғаушы Эквадор құрамасының табысы үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып әрекет етеді. Сондай-ақ, жартылай қорғаныс шебінде Лондонның «Челси» клубының жұлдызы Мойсес Кайседо команданың нағыз жүрегі және қозғаушы күші болады деп күтілуде.
Эквадор құрамасы түскен квартет: Жеребе нәтижесі бойынша, Эквадор ұлттық құрамасы алдағы мундиальдың «E» тобынан орын алды. Олар келесі кезең жолдамасы үшін Африканың қуатты өкілі Кот-д'Ивуар, турнирдің тосын сыйы болуы мүмкін Кюрасао және әлем футболының гранды саналатын мақтаншақ Германия құрамаларына қарсы жасыл алаңда бақ сынасады.
Эквадор құрамасының ӘЧ-2026 үшін толық және ресми тізімі
Мундиальда жеңіске жетуді мақсат еткен, АҚШ, Канада және Мексика алаңдарына аттанып жатқан команданың толық құрамымен төмендегі арнайы кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
Амплуа
Футболшылар және олардың клубтары
Қақпашылар
Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («Кифисия»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»).
Қорғаушылар
Вильян Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Первис Эступиньян («Милан»), Яймар Медина («Генк»), Анхело Пресьядо («Атлетико Минейро»), Джексон Поросо («Тихуана»).
Жартылай қорғаушылар
Алан Минда («Атлетико Минейро»), Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Альсивар («Индепендьенте»), Дениль Кастильо («Мидтьюлланн»), Джон Йебоа («Венеция»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Гонсало Плата («Фламенго»).
Шабуылшылар
Кевин Родригес («Юнион Сент-Жилуаз»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Джереми Аревало («Штутгарт»).
Команда құрамындағы тәжірибелі сұрмерген Эннер Валенсия бастаған шабуыл үштігі және Еуропада шыңдалған өкілдердің көптігі Эквадорға кез келген қарсыласқа қарсы лайықты ойын көрсетуге мүмкіндік береді.
Біз осы ұлы футбол мерекесінде осы жігерлі командаға және барлық қатысушыларға шын жүректен сәттілік тілейміз. Футбол әлемінің ең қызықты, әсерлі және жағымды жаңалықтарын бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті жанкүйерлер! Парақшамыздан алыстамаңыздар!
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