Сауд Арабиясы құрамасының ӘЧ-2026 тізімі жарияланды
Азия құрлығының ең мықты әрі шебер командаларының бірі, Сауд Арабиясы ұлттық құрамасы барлық жанкүйерлер асыға күткен 2026 жылғы Әлем чемпионаты үшін өздерінің түпкілікті құрамын ресми түрде жариялады. Команданың бас бапкері алдағы дүбірлі додада ел намысын қорғау және жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін ең үздік 26 футболшыны таңдап алды.
Соңғы жылдары ішкі чемпионатына әлем жұлдыздарын тарту арқылы тәжірибе жинақтаған саудиялық футболшылар бұл мундиальда да тосын сый жасауға дайын. Бізден алыстамаңыздар, команданың негізгі тірегі саналатын жергілікті гранд клубтардың өкілдері, Еуропада өнер көрсететін жалғыз легионер және олар түскен қиын топ жайлы толығырақ баяндаймыз!
Эр-Рияд пен Жидда грандтарының басымдығы және жалғыз легионер
Сауд Арабиясы ұлттық құрамасының биылғы құрамына көз жүгіртсек, тізімнің басым бөлігін елдің жетекші клубтары — «Al Hilol», «An Nasr», «Al Ittihod» және «Al Ahli» өкілдері құрағанын көреміз. Команданың көп жылдық көшбасшысы әрі капитаны Salem Al Dawsari («Al Hilol») мен португалиялық аңыз Cristiano Ronaldo-мен бір клубта өнер көрсететін шебер шабуылшы Abdullah Al Hamdan («An Nasr») секілді жұлдыздар команданың негізгі қозғаушы күші болмақ.
Сонымен қатар, құрамдағы ең назар аударарлық жайттардың бірі — қорғаушы Saud Abdulhamid-тің Францияның танымал «Lens» клубы сапынан тізімге енгізілуі болды. Бұл шебер қорғаушы Сауд Арабиясының биылғы құрамындағы жалғыз еуропалық легионер болып табылады.
Сауд Арабиясы құрамасы түскен қиын квартет: Жеребе нәтижесі бойынша, Сауд Арабиясы құрамасы Әлем чемпионатының топтық кезеңінде өте байыпты әрі бәсекеге қабілетті командалармен күш сынасады. Келесі кезеңге жолдама алу үшін олар әлем футболының гранды саналатын айбынды Испания, Африканың екпінді өкілі Кабо-Верде және Оңтүстік Американың екі дүркін әлем чемпионы Уругвай құрамаларымен жасыл алаңда аянбай айқасады.
Сауд Арабиясы құрамасының ӘЧ-2026 үшін толық және ресми тізімі
Мундиальда жеңіске жетуді және жанкүйерлерін қуантуды мақсат еткен Сауд Арабиясы құрамасының толық құрамымен төмендегі кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
Амплуалар
Футболшылар және олардың клубтары
Қақпашылар
Ahmed Al Kassar («Al Qadsiah»), Mohammed Al Owais («Al Hilol»), Nawaf Al Aqidi («An Nasr»).
Қорғаушылар
Saud Abdulhamid («Lens»), Abdullah Al Amri («Al Ittihod»), Jehad Thakri («Al Qadsiah»), Hassan Al Tambakti («Al Hilol»), Ali Al-Bulaihi («Al Hilol»), Hassan Kadesh («Al Ittihod»), Moteb Al Harbi («Al Hilol»), Ali Majrashi («Al Ahli»), Mohammed Abu Al-Shamat («Al Qadsiah»), Nawaf Al-Boushal («An Nasr»).
Жартылай қорғаушылар
Ziyad Al-Johani («Al Ahli»), Nasser Al Dawsari («Al Hilol»), Mohamed Kanno («Al Hilol»), Abdullah Al-Khaibari («An Nasr»), Ali Al-Hassan («Neom»), Musab Al-Juwayr («Al Qadsiah»), Salem Al Dawsari («Al Hilol»).
Шабуылшылар
Firas Al-Buraikan («Al Ahli»), Abdullah Al Hamdan («An Nasr»), Saleh Al-Shehri («Al Ittihod»), Sultan Mandash («Al Hilol»), Ayman Yahya («An Nasr»), Khalid Al-Ghannam («Al Ettifaq»).
Құрамнан көрініп тұрғандай, командада бірнеше жылдан бері бірге ойнап келе жатқан футболшылардың өзара түсіністігі мен бірлігі жоғары деңгейде. Бұл оларға мықты қарсыластарға лайықты тойтарыс беруге мүмкіндік береді.
Біз бұл ұлы футбол мерекесінде Азия құрлығының өкілдеріне және барлық қатысушыларға шын жүректен сәттілік тілейміз. Футбол әлемінің ең ыстық, қызықты және жағымды жаңалықтарын бізбен бірге қадағалаңыздар, құрметті жанкүйерлер! Бізден алыстамаңыздар!
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