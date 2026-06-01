Declan Rice Arsenal jankuyerlerine jaña jeñisterge uäde berdi
Arsenal komandası 2025-26 jylğı mausymda Angliya Premer-ligasynyñ çempiondyğın tarihy aşyq avtobus paradymen atap ötti. Çempiondar ligasynyñ finalynda jeñilgenine qaramastan, jartylay qorğauşy Declan Rice merekelik şarada bolajaq ülken tabystar turaly senimmen aytty. Bul turaly Goal.com habarlaydy .
London kösheleri boyymen ötken 5,6 millik marshrut kezinde komanda kapitany Martin Ødegaard "Champions 25-26" jazuy bar avtobuspen bastap bardy. Arsenal öz taryhynda alğaş ret Çempiondar ligasynyñ kubogyn utyp aluğa jaqyn kelgen edi, biraq Budapeşttegi finalda PSG komandasyna penaltylar seriyasynda ese jiberdi. Kai Havertz esep aşqanyna qaramastan, Ousmane Dembele tarazy basyn teñestirdi, al penaltylar seriyasynda Eberechi Eze men Gabriel qate jiberdi.
Mereke kezinde Declan Rice mikrofonny qolyna alyp, jankuyerler aldynda än saldy jäne komandanyñ bolajaq josparlaryna toqtaldy. "Men bul komandany jäne bapkerdi jaqsy köremin. Adamdarğa quanysh syylau — bul aqylğa syymaytyn sezim. Biraq kelesi jyly biz budan da köbiregi üshin qaytamyz. Muny birinshi bolyp menen estidiñiz", — dedi Angliya quramasynda oynaityn oyynşy.
Sonday-aq, Çempiondar ligasynyñ finalynda negizgi quramynda maydanğa shyqqan 19 jasar Myles Lewis-Skelly de öz tolqynysyn jasyrpady. Ol Mikel Arteta qol astynda jaña däuir bastalyp jatqanyn jäne bul mausymdağı tabystar tek bastamasy ğana ekenin atap ötti. Jas talant komandanyñ birligi men bapkerdiñ senimi bolajaq jeñisterge negiz bolatynyn jetkizdi.
…