Declan Rice Arsenal jankuyerlerine jaña jeñisterge uäde berdi

·52·Спорт
Declan Rice Arsenal jankuyerlerine jaña jeñisterge uäde berdi

Arsenal komandası 2025-26 jylğı mausymda Angliya Premer-ligasynyñ çempiondyğın tarihy aşyq avtobus paradymen atap ötti. Çempiondar ligasynyñ finalynda jeñilgenine qaramastan, jartylay qorğauşy Declan Rice merekelik şarada bolajaq ülken tabystar turaly senimmen aytty. Bul turaly Goal.com habarlaydy .

London kösheleri boyymen ötken 5,6 millik marshrut kezinde komanda kapitany Martin Ødegaard "Champions 25-26" jazuy bar avtobuspen bastap bardy. Arsenal öz taryhynda alğaş ret Çempiondar ligasynyñ kubogyn utyp aluğa jaqyn kelgen edi, biraq Budapeşttegi finalda PSG komandasyna penaltylar seriyasynda ese jiberdi. Kai Havertz esep aşqanyna qaramastan, Ousmane Dembele tarazy basyn teñestirdi, al penaltylar seriyasynda Eberechi Eze men Gabriel qate jiberdi.

Mereke kezinde Declan Rice mikrofonny qolyna alyp, jankuyerler aldynda än saldy jäne komandanyñ bolajaq josparlaryna toqtaldy. "Men bul komandany jäne bapkerdi jaqsy köremin. Adamdarğa quanysh syylau — bul aqylğa syymaytyn sezim. Biraq kelesi jyly biz budan da köbiregi üshin qaytamyz. Muny birinshi bolyp menen estidiñiz", — dedi Angliya quramasynda oynaityn oyynşy.

Sonday-aq, Çempiondar ligasynyñ finalynda negizgi quramynda maydanğa shyqqan 19 jasar Myles Lewis-Skelly de öz tolqynysyn jasyrpady. Ol Mikel Arteta qol astynda jaña däuir bastalyp jatqanyn jäne bul mausymdağı tabystar tek bastamasy ğana ekenin atap ötti. Jas talant komandanyñ birligi men bapkerdiñ senimi bolajaq jeñisterge negiz bolatynyn jetkizdi.

ArsenalDeclan RiceAngliya Premer-ligasyFutbolMikel Arteta
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi