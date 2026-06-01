Davide Anchelotti mansabında ilk ret «Lille» bas murabbiysi boldy
Yevropa futbolında jaña mausym aldynda murabbiyler rotatsiyası qyzğın pallasyna kirdi. Frantsiyanıñ ataqty jäne bedeldi komandalarınıñ biri sanalatın «Lille» klubı futbol älemindegi eñ talantty jäne perspektivalı jas mamandardıñ birin öz safyna qosıp alğanın resmi türde jariyaladı. Uzın jıldar boyı älemniñ eñ ozıq klubtarynda ülken täjiribe jınağan 36 jastağı italiyalık mamman Davide Anchelotti endi frantsuz klubınıñ jetistikteri üşin jauap beredi. Jas ustaz jaña komandasymen eki jıldıq eñbek şarttasına qol qoydı.
Yevropa sportı janküyerleri üşin bul şın mänisinde kütilmegen jäne qyzyqty jañalıq boldı! Sahifamyzdan uzaqtañız, ataqty Anchelottiler äuletiniñ ökili bolğan Davideniñ osığan deyingi jorıq joly, frantsuz klubınıñ onan kütetin ümitteri jäne jaña mausymdağı ülken maqsat-müddeleri turalı sizdi jaqınnan tanystyramyz!
Ülken sahnada: «Lille»-den resmi jäne jyly qabyldau
Frantsiyanıñ «Lille» klubı basşılığı jäne baspasöz qyzmeti öziniñ resmi mälimdemesinde jaña bas murabbiydi ülken quanışpen jäne köterinki köñil-küymen qarsı aldı. Mälim bolğanday, 2026/27 jılğı jaña futbol mausymy komanda üşin öte jauapty bolmaq. Sebebi, «Lille» tek Frantsiya işki çempionaty (Ligue 1) bähsterinde ğana emes, qitanyñ eñ bedeldi jarysy — UEFA Çempiondar ligasında da el namysyn qorğaydı.
Klub basşılığı Davideniñ talantına joğarı bağa berdi:
Klub mälimdemesinen: «Älemdegi eñ iri jäne jetekşi klubtar men küşti murabbiyler ştabı quramında qızmet etu arqılı ülken täjiribe jınağan bul jas maman, aytqanda jaña talanttardy aşu jäne olardıñ şeberligin damytu boyınşa da özine tän erekşe qabiletke ie. «Lille»-ge xoş keldiñiz, Davide!»
Carlo Anchelotti mektebi jäne derbes qızmettiñ kiltteri
Davide Anchelotti esimi futbol qoğamdastığına öte jaqsı tanıs. Ol uzın jıldar boyı öz äkesi — älem futbolınıñ afsonasy Carlo Anchelottiniñ eñ jaqın keñesşisi jäne kömekşisi retinde eñbek etip keldi. Olar birigip Madridtiñ «Real» klubında köptegen jüldelerdi, sonıñ işinde Çempiondar ligası kuboktaryn bastarynan joğarı kötergen.
Kişi Anchelottiniñ murabbiylik jolyndağı mañızdı kezeñderi:
«Real Madrid» däuiri: Äkesiniñ murabbiyler ştabında eñ jetekşi taktik taldauşı retinde täjiribe arttırdı.
Braziliya terma komandası: Osı künge deyin ol äkesi Carlo Anchelotti-ge älemniñ eñ jüldeli terma komandasy — Braziliya ultıq komandasında jaqınnan kömektesip kelgen edi.
Derbes qadamdar: Osı jauapty qızmetke deyin Davide Braziliyanıñ ataqty «Botafogo» klubında da birneşe ay boyı bas murabbiye retinde derbes jumıs istep, öziniñ jeke murabbiylik uslybyn qalyptastırıp ülgergen.
Endi bolsa kişi Anchelotti Yevropanıñ eñ küşti beslik çempionattarınıñ birinde öz sözin aytu mümkindigine ie boldı. Köremiz, äkesiniñ köleñkesinen şığıp, derbes türde joğarılaudı maqsat etken Davide «Lille»-men birigip qanday şıñdardı bağındırar eken.
Xoş, qymbatty futbol janküyerleri, sizdiñşe, Davide Anchelotti frantsuz klubında da äkesi sekildi jetistikke jete ala ma?
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