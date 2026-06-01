Manchester United Matheus Fernandes трансфері бойынша келіссөздерді жеделдетті
Manchester United жазғы трансферлік терезеде орталық алаңды күшейту мақсатында West Ham United мүшесі Matheus Fernandes үшін күреске кірісті. 21 жастағы футболшы лондондық клубтың сәтсіз маусымынан кейін командадан кетеді деп күтілуде және қазір «қызыл шайтандар» бұл жарыста көш бастап тұр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Клуб басшылығы жас португалиялық талантты ұзақ мерзімді шешім ретінде қарастыруда. Жоспар бойынша, Matheus Fernandes жаңартылған орталық алаңда команда капитаны Bruno Fernandes-пен бірге өнер көрсетуі тиіс. Мәліметтерге сәйкес, Manchester United трансферлік комитеті футболшының өкілдерімен байланысты белсендірді.
Old Trafford-қа ауысу перспективасы жас футболшы үшін өте тартымды көрінеді, әсіресе ол келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнауға ниетті. Алайда, бұл трансфер жолында бәсекелестік өте жоғары. Arsenal оны Christian Norgaard-тың орнына лайықты үміткер деп санаса, PSG және Atletico Madrid те жағдайды мұқият бақылап отыр.
Сондай-ақ, Англия Premier League-інің басқа өкілдері — Chelsea мен Aston Villa да жарысқа қосылды. Италиялық Serie A-дан Inter, Juventus және Napoli сияқты грандтар да жартылай қорғаушыны өз қатарларына қосып алуға қарсы емес. West Ham өткен жылы футболшыны 38 миллион фунтқа сатып алған болатын.
Қазіргі таңда лондондық клуб Fernandes-ті 42-50 миллион фунт шамасында бағалап отыр, бірақ команданың төменгі лигаға түсіп кетуі бұл бағаның төмендеуіне әкелуі мүмкін. Футболшының қолданыстағы келісімшарты 2030 жылға дейін жасалған және онда өтемақы сомасы көрсетілмеген, алайда қаржылық қысымға байланысты West Ham оны сатуға мәжбүр болады деп күтілуде.
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