Алаңға шықпаған Неймар ойыннан кейін «қаһарманға» айналды (видео)

·153·Спорт
Алаңға шықпаған Неймар ойыннан кейін «қаһарманға» айналды (видео)

Жасыл алаңдарда нағыз шоу мен күтпеген қызықты сәттер жалғасуда. Бразилия мен Панама құрамалары арасындағы жолдастық кездесу «пентакампеондардың» 6:2 есебіндегі ірі жеңісімен аяқталды. Алайда, төрешінің соңғы ысқырығынан кейін кештің басты кейіпкеріне айналған адам баршаны таңғалдырды. Ең қызығы, бұл жұлдыз матчта бір минут та алаңға шыққан жоқ! Әңгіме миллиондаған жанкүйердің сүйіктісі Неймар туралы болып отыр.

Бразилиялық аңыздың әлі де әлем футболының королі екеніне күмәніңіз бар ма? Біздің парақшадан алыстамаңыз, жеңілісті ұмытып, жұлдыздың алдында тізерлеген қарсылас ойыншылары, аңызға айналған «Мараканадағы» есте қаларлық сәттер және шабуылшының алдағы Әлем чемпионаты алдындағы мақсаттары туралы толығырақ баяндаймыз!

«Маракана» көгалдарындағы нағыз сиқыр мен кішіпейілділік

Қазіргі таңда мансабын бастаған «Сантос» клубына оралған танымал шабуылшы ауыр жарақатынан кейін қалпына келу процесін жалғастыруда. Сол себепті ол Панамаға қарсы ойынның тізіміне енгізілмей, ойынды трибунадан тамашалады. Алайда, кездесу аяқталған соң, Неймар стадионға жиналған мыңдаған жанкүйерлерге алғыс білдіру үшін аңызға айналған «Маракана» стадионының алаңына түсті. Дәл осы сәтте оның әлемдік деңгейдегі танымалдылығы мен беделінің қаншалықты жоғары екені тағы бір мәрте дәлелденді.

Жеңілістің ащы дәмін татқан Панама құрамасының ойыншылары өздерін ұстай алмады:

Жұлдызды кезек: Панамалық футболшылар ірі есептегі жеңілісті мүлдем ұмытып, бразилиялық сиқыршымен естелік суретке түсу үшін оны қоршап алды. Бір сәтте қарсылас команданың барлық ойыншысы Неймармен селфи жасау үшін ұзын-сонар кезекке тұрды. Олар өз заманының ең ұлы әрі танымал футболшыларының бірімен қатар тұру мүмкіндігін жіберіп алғысы келмеді.

Шынайы күлкі және сағыныш сәттері

Мұндай күтпеген үлкен назар мен шексіз құрметке Неймар өте сабырлы және шынайы жауап берді. Ол жүзінде күлкімен әрбір қарсылас ойыншыны құшақтап, олармен суретке түсуге қуана келісті. Жұлдыздың көңіл-күйінен денсаулығына байланысты ұзақ уақыт ұлттық құрамадан тыс қалған шабуылшы үшін мұндай жылы қабылдаудың өте жағымды болғаны байқалды.

Неймардың алаңға шықпай-ақ бар назарды өзіне аударуы Бразилия футболы үшін ерекше символдық мәнге ие. Оны тек трибунадағы жанкүйерлер ғана емес, құрамадағы әріптестері де сағынып, оның оралуын асыға күтуде.

Футболшының қазіргі жағдайы

Басты мақсаты

Күтілетін нәтиже

«Сантоста» жеке жоспар бойынша қалпына келтіру жаттығуларын өткізуде.

Жарақаттан толық айығып, бабына келу.

2026 жылғы Әлем чемпионаты басталғанға дейін команданың көшбасшысы ретінде сапқа оралу.

Иә, ол нағыз футбол генийі және оның жасыл алаңға оралуы әлем футболы үшін үлкен мереке болары сөзсіз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, Неймар алдағы Әлем чемпионатында Бразилияны чемпион ете ала ма?

Әлем футболы, сүйікті жұлдыздардың өмірі және ең қызықты спорт жаңалықтарын бізбен бірге бақылаңыздар, құрметті жанкүйерлер! Парақшамыздан алыстамаңыздар!

НеймарБразилия құрамасыМараканаФутболӘлем чемпионаты
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi