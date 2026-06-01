Алаңға шықпаған Неймар ойыннан кейін «қаһарманға» айналды (видео)
Жасыл алаңдарда нағыз шоу мен күтпеген қызықты сәттер жалғасуда. Бразилия мен Панама құрамалары арасындағы жолдастық кездесу «пентакампеондардың» 6:2 есебіндегі ірі жеңісімен аяқталды. Алайда, төрешінің соңғы ысқырығынан кейін кештің басты кейіпкеріне айналған адам баршаны таңғалдырды. Ең қызығы, бұл жұлдыз матчта бір минут та алаңға шыққан жоқ! Әңгіме миллиондаған жанкүйердің сүйіктісі Неймар туралы болып отыр.
Бразилиялық аңыздың әлі де әлем футболының королі екеніне күмәніңіз бар ма? Біздің парақшадан алыстамаңыз, жеңілісті ұмытып, жұлдыздың алдында тізерлеген қарсылас ойыншылары, аңызға айналған «Мараканадағы» есте қаларлық сәттер және шабуылшының алдағы Әлем чемпионаты алдындағы мақсаттары туралы толығырақ баяндаймыз!
«Маракана» көгалдарындағы нағыз сиқыр мен кішіпейілділік
Қазіргі таңда мансабын бастаған «Сантос» клубына оралған танымал шабуылшы ауыр жарақатынан кейін қалпына келу процесін жалғастыруда. Сол себепті ол Панамаға қарсы ойынның тізіміне енгізілмей, ойынды трибунадан тамашалады. Алайда, кездесу аяқталған соң, Неймар стадионға жиналған мыңдаған жанкүйерлерге алғыс білдіру үшін аңызға айналған «Маракана» стадионының алаңына түсті. Дәл осы сәтте оның әлемдік деңгейдегі танымалдылығы мен беделінің қаншалықты жоғары екені тағы бір мәрте дәлелденді.
Жеңілістің ащы дәмін татқан Панама құрамасының ойыншылары өздерін ұстай алмады:
Жұлдызды кезек: Панамалық футболшылар ірі есептегі жеңілісті мүлдем ұмытып, бразилиялық сиқыршымен естелік суретке түсу үшін оны қоршап алды. Бір сәтте қарсылас команданың барлық ойыншысы Неймармен селфи жасау үшін ұзын-сонар кезекке тұрды. Олар өз заманының ең ұлы әрі танымал футболшыларының бірімен қатар тұру мүмкіндігін жіберіп алғысы келмеді.
Шынайы күлкі және сағыныш сәттері
Мұндай күтпеген үлкен назар мен шексіз құрметке Неймар өте сабырлы және шынайы жауап берді. Ол жүзінде күлкімен әрбір қарсылас ойыншыны құшақтап, олармен суретке түсуге қуана келісті. Жұлдыздың көңіл-күйінен денсаулығына байланысты ұзақ уақыт ұлттық құрамадан тыс қалған шабуылшы үшін мұндай жылы қабылдаудың өте жағымды болғаны байқалды.
Неймардың алаңға шықпай-ақ бар назарды өзіне аударуы Бразилия футболы үшін ерекше символдық мәнге ие. Оны тек трибунадағы жанкүйерлер ғана емес, құрамадағы әріптестері де сағынып, оның оралуын асыға күтуде.
Футболшының қазіргі жағдайы
Басты мақсаты
Күтілетін нәтиже
«Сантоста» жеке жоспар бойынша қалпына келтіру жаттығуларын өткізуде.
Жарақаттан толық айығып, бабына келу.
2026 жылғы Әлем чемпионаты басталғанға дейін команданың көшбасшысы ретінде сапқа оралу.
Иә, ол нағыз футбол генийі және оның жасыл алаңға оралуы әлем футболы үшін үлкен мереке болары сөзсіз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, Неймар алдағы Әлем чемпионатында Бразилияны чемпион ете ала ма?
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