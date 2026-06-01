Өзбекстандық дзюдошылар Азия ашық Кубогында 71 медаль жеңіп алды

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Өзбекстандық дзюдошылар Азия ашық Кубогында 71 медаль жеңіп алды

Елордамыздағы сәулетті Олимпиада қалашығы тағы бір мәрте ірі әрі қызықты спорт мерекесіне мекен болды. Төрт күн бойы осы кешеннің құрамындағы Жекпе-жек аренасында өзбек спортының аңызға айналған өкілі Uchqun Murodovты еске алуға арналған жасөспірімдер мен жастар арасындағы дзюдодан беделді Азия ашық Кубогының бәсекелері өтті. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" атауын алған бұл ірі жарыста құрлығымыз бен әлемнің ең дарынды спортшылары татамиде өз шеберліктерін паш етті.

Өзбек спортының жанкүйерлері үшін бұл нағыз мақтаныш сезімін сыйлаған ұмытылмас турнир болды! Біздің парақшадан алыстамаңыздар, өкілдеріміздің татамидегі абсолютті үстемдігі, командаларымызды жеңіске жетелеген мықты бапкерлер және қол жеткізілген рекордтық медальдар туралы толығырақ таныстырамыз!

Ташкент татамилерінде 1500 дарынның бәсекесі

Өзбекстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметі берген ресми хабарламаға сәйкес, құрлықтық деңгейдегі бұл ірі жарысқа әлемнің 10-нан астам елінен келген 1500-ге жуық ең таңдаулы және үміт күттіретін жас спортшылар қатысты. Екі жас санатында ұйымдастырылған қызу әрі тартысты бәсекелер жанкүйерлерге ұмытылмас әсер сыйлады.

Ең қуаныштысы және мақтаныштысы сол, кадеттер (жасөспірімдер) мен жастар арасындағы сында да Өзбекстан құрама командасының өкілдері қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмай, тұғырды толығымен бағындырды!

Екі ұрпақ жеңісі: 71 медаль елімізде қалды!

Құрама командаларымыздың бұл ұлы жетістігінің артында білікті бапкерлер штабының тынымсыз еңбегі жатыр. Екі жас санатындағы өкілдеріміз де турнирді ең жоғары деңгейде аяқтап, рекордтық нәтиже тіркеді.

Жеңіске жеткен дарындарымыз және олардың медальдар тұғырындағы көрсеткіштері төмендегі арнайы кестеде айқын көрініс тапқан:

Құрама команда құрамы және бас бапкерлер

🥇 Алтын медальдар

🥈 Күміс медальдар

🥉 Қола медальдар

Жалпы қор

Кадеттер (Жасөспірімдер)


(Бас бапкер: Aurelian Chiprian-Flis)

13

9

16

38 медаль

Жастар құрамасы


(Бас бапкер: Iskandar Rasulov)

9

9

15

33 медаль

Жалпы нәтиже:

22

18

31

🌟 71 медаль!

Алаң иелерінің басымдығы: Екі санаттағы балуандарымыз көрсеткен ұлы ерлік арқасында, жарыстың жалпы 71 медалі туған Отанымыз — Өзбекстанда қалды. Бұл көрсеткіш өзбек дзюдо мектебінің қаншалықты қуатты екенін және болашақта Олимпиада ойындарында еліміздің намысын қорғайтын жаңа чемпиондар ұрпағы өсіп келе жатқанын айқын дәлелдеп берді.

Ташкент татамилерінде нағыз ерлік пен қайсарлық танытып, жалпы командалық есепте абсолютті теңдессіз болған барлық жас балуандарымызды, олардың адал ұстаздарын және бүкіл елімізді осы ұлы жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз! Алла бұйырса, мұндай әдемі жеңістер өмірімізде жалғасын таба берсін!

Өзбек спортының жаңа шыңдары, сүйікті балуандарымыздың жетістігі және әлемдік ареналардағы ең ыстық, қуанышты жаңалықтарды бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті оқырмандар!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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