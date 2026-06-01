Аустралия құрамасының ӘЧ-2026 үшін соңғы құрамы белгілі болды
Еуропа мен әлемнің жасыл алаңдарында кезекті футбол мерекесі — 2026 жылғы Әлем чемпионатының қарсаңындағы толқу күшейіп келеді. Жарысқа қатысушылар алдағы тартысты бәсекелерге дайындықты бастап кетті. Атап айтқанда, Азия құрбының намысын қорғайтын, өзіндік жауынгерлік стилі бар «кенгурулар» — Аустралия ұлттық құрамасының бас бапкері Тони Попович мундиальға аттанатын үздік футболшылардың соңғы тізімін ресми түрде жариялады.
Англия, Италия, Голландия және Америка алаңдарында шыңдалған жұлдыздарға толы бұл құрам биыл да жанкүйерлерге нағыз шоу сыйлауға дайын! Біздің парақшадан алыстамаңыздар, Аустралия құрамасының тәжірибелі көшбасшылары, жас таланттары және олар түскен өте қызықты әрі тартысты топ туралы толығырақ таныстырамыз!
Тәжірибе мен жастықтың үйлесімі: «Кенгурулардың» басты күші
Бас бапкер Тони Попович осы жауапты турнир үшін құрамды таңдауда үлкен тәжірибе мен жастық жігерді үйлестіруге тырысты. Команданың көп жылғы қақпашысы әрі көшбасшысы Мэтью Райан («Леванте»), қорғаныс шебінің тірегі Гарри Суттар («Лестер»), сондай-ақ жартылай қорғаныста өздерінің ақылды ойындарымен ерекшеленетін Джексон Ирвайн («Санкт-Паули») мен тәжірибелі Мэтью Леки («Мельбурн Сити») сияқты жұлдыздар команданың негізгі діңгегі болады.
Сондай-ақ, Англияның «Уотфорд» клубының намысын қорғап жүрген Нестори Иранкунда және Италияның «Сассуоло» клубының өкілі Кристиан Вольпато сияқты үміт күттіретін жастар да биылғы мундиальда өз сөздерін айтуға бекінген.
Мұхиттың арғы жағындағы елеулі сынақ: Аустралия құрамасы жеребе нәтижесі бойынша өте тартымды әрі бәсекеге толы топқа түсті. «Кенгурулар» келесі кезең жолдамасы үшін жарыс қожайындарының бірі — айбынды АҚШ, Еуропада өз орны бар жігерлі Түркия және Оңтүстік Американың төзімді әрі тосын сый жасай алатын Парагвай ұлттық құрамаларына қарсы жасыл алаңда аянбай күреседі.
Аустралия құрамасының ӘЧ-2026 үшін толық әрі ресми тізімі
Мундиальда жеңіске жетіп, өз жанкүйерлерін қуантуды мақсат еткен Аустралия құрамасының толық құрамымен төмендегі арнайы кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
Амплуалар
Футболшылар және олардың клубтары
Қақпашылар
Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).
Қорғаушылар
Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Берджесс («Суонси»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Герия («Альбирекс Ниигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидз»), Кай Трюин («Нью-Йорк Сити»), Гарри Суттар («Лестер»).
Жартылай қорғаушылар
Джейкоб Итальяно (ГАК), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Эйден О'Нил («Нью-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кастельон»).
Шабуылшылар
Нишан Вилупиллаи («Мельбурн Виктори»), Мохамед Туре («Норвич»), Тете Йенги («Матида Зельвия»).
Құрамнан көрініп тұрғандай, Аустралия биыл кез келген қарсылас үшін өте ыңғайсыз әрі күрделі кедергі бола алады. Физикалық тұрғыдан мықты әрі жылдам бұл команда топта нағыз интрига тудыратыны сөзсіз.
Біз осы ұлы футбол мерекесінде Азия құрлығының осы төзімді өкілдеріне және барлық қатысушыларға шын жүректен сәттілік тілейміз. Футбол әлемінің ең ыстық, қызықты әрі жағымды жаңалықтарын бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті жанкүйерлер!
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