ӘЧ-2026-да қақпашы жарақаттанғанда футболшыларға жаңа тыйым салынады
Әлемдік футбол үлкен өзгерістер мен жаңа тәртіптер қарсаңында тұр! Миллиондаған жанкүйер асыға күтетін 2026 жылғы Әлем чемпионаты қарсаңында ФИФА төрешілік жүйесіне елеулі және күтпеген жаңалықтарды енгізуде. Төрешілік әлемінің аңызы, қазіргі ФИФА Төрешілер комитетінің басшысы Пьерлуиджи Коллина алдағы мундиальда күшіне енетін жаңа ережелерді көпшілікке жариялады.
Енді ойын кезінде уақытты әдейі созуға немесе жасырын «тайм-ауттар» ұйымдастыруға толықтай тыйым салынады! Бізден алыстамаңыздар, футболшыларға қойылатын жаңа шектеулер, бапкерлермен кездесуге тыйым салу және VAR жүйесінің кеңейтілген өкілеттіктері туралы толық ақпаратты сіздерге жақынырақ таныстырамыз!
Алаңдағы «тайм-ауттар» дәуірі аяқталды!
ФИФА Төрешілер комитетінің басшысы Пьерлуиджи Коллинаның айтуынша, жаңа тәртіп бойынша, қақпашыға медициналық көмек көрсетіліп жатқан сәтте алаңдағы футболшылардың қосалқы орындыққа жүгіріп барып, бапкерлермен тактикалық кеңесуіне қатаң тыйым салынады.
Бұл шектеудің нақты себептерін аңызға айналған төреші былайша түсіндірді:
Пьерлуиджи Коллинаның пікірі: «Біз мундиальға қатысатын барлық 48 құраманың бас бапкерлерімен арнайы семинар өткіздік және оларды төрешілердің жаңа маусымдағы белсенді әрекеттері туралы ескерттік. Иә, қақпашы жарақат алуы мүмкін, бірақ бұл қалған ойыншыларға алаңды тастап кетіп, бапкерлермен арнайы жоспар құру құқығын бермейді. Алаңда тек бас төреші, дәрігер (физиотерапевт) және қақпашының қалуы, ал қалғандарының шетке жүгіруі — өте оғаш жағдай. Бұл мүлдем дұрыс емес және бұған жол берілмейді».
VAR жүйесіне жаңа және қатаң өкілеттіктер берілді
Сонымен қатар, алдағы додада бейнекөмекші төрешілер (VAR) жүйесінің өкілеттіктері айтарлықтай кеңейтіледі. Енді бұл жүйе тек тікелей ойын барысын ғана емес, доп ойынға қосылмай тұрып орын алған жасырын ереже бұзушылықтарды да мұқият қадағалайды.
Жаңартылған VAR жүйесінің жұмыс істеу принципі төмендегі кестеде қарапайым мысал арқылы түсіндірілген:
Жағдай
Бұрын қалай болды?
ӘЧ-2026-дан бастап қалай болады?
Бұрыштама добы орындалмай тұрып айып алаңындағы фол (ереже бұзу)
Төрешілер доп ойынға қосылмағандықтан бұл жағдайға назар аудармайтын немесе есепке алмайтын еді.
VAR жағдайға араласады. Эпизод жан-жақты қаралып, фол анықталса, бұрыштама добы жойылуы немесе жағдай толығымен қайта ойнатылуы мүмкін.
Бұл революциялық өзгерістер футбол матчтарының әділ, қарқынды және тартымды өтуін қамтамасыз етуге қызмет етеді. Бұл ережелер бапкерлердің алдын ала дайындаған кейбір «айлакер» жоспарларын жоққа шығаратыны сөзсіз.
Ал, құрметті футбол жанкүйерлері, сіздердіңше, Коллинаның басшылығымен енгізіліп жатқан бұл жаңа тәртіптер футболдың тартымдылығын арттыра ма?
Әлемдік футбол, төрешілік құпиялары және мундиальдың ең қызықты жаңалықтарын бізбен бірге бақылаңыздар, құрметті футбол жанкүйерлері!
…