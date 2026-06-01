Gary Lineker Arsenal-di Yevropanyng eng körkem oyyn körsetetin komandalary qataryna qospady

·48·Спорт
Gary Lineker Arsenal-di Yevropanyng eng körkem oyyn körsetetin komandalary qataryna qospady

Tanymal burynghy futbolshy jäne sarapshy Gary Lineker Chempiondar ligasy finalynda Paris Saint-Germain komandasynan útylghannan keyin Arsenal-ding Yevropa futbolyndaghy orny turaly óz pikirin bildirdi. Mikel Arteta basqaratyn komanda Premier League chempiondyghyn jenip alghanyna qaramastan, Linekerding oiynsha, «topshylar» taza estetikalyq futbol boyynsha äli de qitaydyn ýsh gigantynan artqa qalyp keledi. Búl turaly Goal.com habarlaydy .

Budapeshtte ótken dramalyq finalda Arsenal Kai Havertz-ting goly arqasynda esepte algha shyqqan bolatyn. Alaıda, Ousmane Dembele soqqan penalti jäne ayaghyndaghy asyq penaltiler seriyasy London klubynyng jenilisimen ayaqtaldy. Lineker «The Rest is Football» podkastinde PSG ózining shabuylshy stiliymen jeniske layyqyraq bolghanyn atap ótti.

«Arsenal ýshin búl auyr ekeni anyq, biraq meninshe, turnirding eng ýzdik komandasy jeniske jetti. Beytarap jankýier retinde aita alamyn, Arsenal PSG-ni jenu ýshin däl osynday qorghanys stiliymen oinaugha mäjbýr boldy, biraq songhy nätijede futbol jeniske jetti», — dedi afsonalyq shabuylshy.

Lineker tek Parij klubyn maqtap qana qoymay, qazirgi tanda Arteta komandasynda qaraghanda tartymdyraq futbol kórsetip jatqan ýsh klubtyng atyn atady. Onyng oiynsha, Arsenal-ding qorghanystaghy turaqtylyghy maqtaugha layyq, biraq olar äli «keremet futbol» dengeyindegi kreativti komandalar qataryna jatpaydy.

«Futbol — búl tomosha. Biz árdayym onymdy, kreativti jäne eng ýzdik oinshylary bar komandalardy kórudi qalaymyz. Meninshe, búl mausymda Paris Saint-Germain, Bayern jäne Barcelona komandalary däl osynday oiyn órnegin kórsetti. Arsenal qorghanysta óte tärtipti, biraq futbol qalay oinaluy kerek degen túrghydan eng ýzdik komanda jeniske jetti», — dep qorytyndylady Lineker.

ArsenalChempiondar ligasyGary LinekerParis Saint-GermainFutbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi