Gary Lineker Arsenal-di Yevropanyng eng körkem oyyn körsetetin komandalary qataryna qospady
Tanymal burynghy futbolshy jäne sarapshy Gary Lineker Chempiondar ligasy finalynda Paris Saint-Germain komandasynan útylghannan keyin Arsenal-ding Yevropa futbolyndaghy orny turaly óz pikirin bildirdi. Mikel Arteta basqaratyn komanda Premier League chempiondyghyn jenip alghanyna qaramastan, Linekerding oiynsha, «topshylar» taza estetikalyq futbol boyynsha äli de qitaydyn ýsh gigantynan artqa qalyp keledi. Búl turaly Goal.com habarlaydy .
Budapeshtte ótken dramalyq finalda Arsenal Kai Havertz-ting goly arqasynda esepte algha shyqqan bolatyn. Alaıda, Ousmane Dembele soqqan penalti jäne ayaghyndaghy asyq penaltiler seriyasy London klubynyng jenilisimen ayaqtaldy. Lineker «The Rest is Football» podkastinde PSG ózining shabuylshy stiliymen jeniske layyqyraq bolghanyn atap ótti.
«Arsenal ýshin búl auyr ekeni anyq, biraq meninshe, turnirding eng ýzdik komandasy jeniske jetti. Beytarap jankýier retinde aita alamyn, Arsenal PSG-ni jenu ýshin däl osynday qorghanys stiliymen oinaugha mäjbýr boldy, biraq songhy nätijede futbol jeniske jetti», — dedi afsonalyq shabuylshy.
Lineker tek Parij klubyn maqtap qana qoymay, qazirgi tanda Arteta komandasynda qaraghanda tartymdyraq futbol kórsetip jatqan ýsh klubtyng atyn atady. Onyng oiynsha, Arsenal-ding qorghanystaghy turaqtylyghy maqtaugha layyq, biraq olar äli «keremet futbol» dengeyindegi kreativti komandalar qataryna jatpaydy.
«Futbol — búl tomosha. Biz árdayym onymdy, kreativti jäne eng ýzdik oinshylary bar komandalardy kórudi qalaymyz. Meninshe, búl mausymda Paris Saint-Germain, Bayern jäne Barcelona komandalary däl osynday oiyn órnegin kórsetti. Arsenal qorghanysta óte tärtipti, biraq futbol qalay oinaluy kerek degen túrghydan eng ýzdik komanda jeniske jetti», — dep qorytyndylady Lineker.
…