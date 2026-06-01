Lionel Messi nege 2026 jylǵy Álem chempionatyna qatysqysy keledi?

·90·Спорт
Lionel Messi nege 2026 jylǵy Álem chempionatyna qatysqysy keledi?

Argentina qurama komandasynyń bas bapkeri Lionel Scaloni Lionel Messi tolyq jıgerli qalpyna kelmese de, ony 2026 jylǵy Álem chempionatynyń irikteý tizimine qosty. Bul sheshim kútilgen edi, óıtkeni Messi Albiceleste sapynda chempiondyq ataǵyn qorǵaýǵa qatysatyny derlik anyq. Qazirgi tańda Inter Miami sapynda sol san bulshyqetterindegi sharshaýǵa baılanysty máselelerge tap bolyp jatqan 38 jastaǵy afsona úshin bul úırenshikti jaǵdaıǵa aınaldy. Bul týraly Goal.com habarlaıdy.

Kóptegen fýtbolshylar bul jasta mansabyn aıaqtap úlgeredi. Al Messi Qatardaǵy jeńisten keıin fýtbol álemindegi barlyq shyńdy baǵyndyryp, "tarıhtaǵy eń uly fýtbolshy" (GOAT) mártebesin bekemdep, barlyq daý-damaıǵa núkte qoıdy. Sondyqtan onyń altynshy ret Álem chempionatyna qatysý maqsaty kóptegen jankııerdi qyzyqtyrýda.

Kóptegen fýtbolshylar óz mansabyn qashan aıaqtaýdy tańdaý múmkindigine ıe emes — muny nemese bapker, nemese jaraqattar sheshedi. Al Messi Álem kýbogyn basynan asyra kótergennen keıin, eń joǵarǵy núktede ketý múmkindigine ıe edi. Diego Maradona sııaqty óz halqyn jeńiske bastaý onyń balalyq armany edi jáne ol oǵan Qatar-2022 týrnırinde qol jetkizdi.

Qazir Messi óz mártebesine sonshalyqty senimdi, ol alańda eshteńe joǵaltpaıtynyn sezinedi. Múmkin, ol jaı ǵana fýtboldan lázzat alýdy jalǵastyryp, Argentina halqyna taǵy bir ret qýanysh syılaǵysy keletin shyǵar. Onyń 2026 jylǵy týrnırge barýy tek rekord emes, sondaı-aq tirı afsonanyń oıynǵa degen sheksiz mahabbatynyń úlgisi.

Lionel MessiArgentinaÁlem chempionatyFýtbolInter Miami
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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