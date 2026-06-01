William Saliba Чемпиондар лигасының финалында жарақат алды
Будапештегі финалдық кеш William Saliba үшін нағыз сұмдыққа айналды. Arsenal қорғаушысы Чемпиондар лигасының кубогынан айырылып қана қоймай, жарақатын асқындырып алып, Солтүстік Америкада өтетін Әлем чемпионатын өткізіп алу қаупіне тап болды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Сенбі күні кешкісін Arsenal мен PSG арасындағы кездесу драмалық түрде аяқталды. Puskas Arena стадионында өткен ойынның 120 минуты 1:1 есебімен тең аяқталып, пенальти сериясында париждік клуб жеңіске жетті. Saliba бүкіл ойын бойы алаңда болды, бірақ оның матчқа кішігірім жарақатпен шыққаны белгілі болды.
Foot Mercato басылымының хабарлауынша, 25 жастағы қорғаушының физикалық жағдайы ойын кезіндегі жоғары қысымнан нашарлаған. Енді оның Франция құрамасы сапында 11 маусымда басталатын Әлем чемпионатына қатысуы екіталай. Бұл Didier Deschamps үшін үлкен жоғалту болуы мүмкін.
Arsenal лагерінде қазір көңілсіздік орнаған. Mikel Arteta шәкірттері тарихи жеңіске өте жақын болған еді, алайда Gabriel жіберген қателік пен Saliba-ның жарақаты барлығын жоққа шығарды. Медициналық штаб енді ойыншыны қысқа мерзімде қатарға қосу үшін бар күшін салады.
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