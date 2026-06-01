Florian Wirtz Chelsea-ge auysady ma? Fabrizio Romano durbeleng tudyrğan habarlarğa tüsinik berdi
Liverpool jartylay qorğauşysy Florian Wirtz-tiñ burynğı bapkeri Xabi Alonso-men Chelsea sapynda qayta qauyşuy turaly qauesetter futbol äleminde ülken durbeleng tudyrdy. Bundesliga-dan rekordtyq qarjığa auysqan Germaniya quramasynyñ müşesi Liverpool sapyndağı alğaşqy mausymynda kütilgendey oйын körsete almasa da, ol äli de Angliya Premier Ligasy giganttarynyñ nazarynda qaluda. Bul turaly Goal.com habarlaydy.
Tanymal insayder Fabrizio Romano óziniñ YouTube kanalında osy jağdayğa tüsinik berdi. Taralğan aqparattarğa säykes, Chelsea bas bapkeri Xabi Alonso Bayer Leverkusen komandasynda birge tabysqa jetken 23 jastağı pleymeykerdi óz komandasynda körgisi kelgen. Alaıda Romano qazirşe Stamford Bridge ókilderi men Liverpool arasynda eşqanday resmi kelissózder jürgizilmey jatqanyn atap ótti.
Liverpool óziniñ 7-nómirli futbolshysyn 116 million funt sterlingke satuğa dayyndyğı turaly äñgimelerge qaramastan, klub basşylyğy futbolşyğa senim bildiruinde. Romano: "Florian Wirtz bul jazda Liverpool-dy tastap ketpeydi. Xabi Alonso-men qarym-qatynasy jaqsy, biraq qazirşe eşqanday resmi baylanys joq. Chelsea qazir basqa tiptegi oйынşylardy izdeude", — dep qosty.
Wirtz ótken mausymda mersisaydtyqtar sapynda 49 oyynda alañğa şyğıp, 7 gol jäne 10 assist jazyp aldy. Ol Angliya futbolynyñ fizikalıq talaptaryna beyimdelude qinalsa da, Anfield basşylary tolyq oqu-jattyğu jiyynynan keyin ol óziniñ Germaniyadağı eñ jaqsy formasyna qayta oralatynyna senimdi.
Jaña bas bapker Andoni Iraola qol astynda Liverpool budan da agressivti jäne joğary intensivti futbol oynaydy dep kütilude. Bul jüyede Florian Wirtz qanday rol atqaratyny jäne onyñ tehnikalyq şeberligi jaña usylğa qanşalyqty säykes keletini kelesi mausymnyñ basty suraqtarynyñ biri bolyp qaluda.
…