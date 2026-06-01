Florian Wirtz Chelsea-ge auysady ma? Fabrizio Romano durbeleng tudyrğan habarlarğa tüsinik berdi

·96·Спорт
Florian Wirtz Chelsea-ge auysady ma? Fabrizio Romano durbeleng tudyrğan habarlarğa tüsinik berdi

Liverpool jartylay qorğauşysy Florian Wirtz-tiñ burynğı bapkeri Xabi Alonso-men Chelsea sapynda qayta qauyşuy turaly qauesetter futbol äleminde ülken durbeleng tudyrdy. Bundesliga-dan rekordtyq qarjığa auysqan Germaniya quramasynyñ müşesi Liverpool sapyndağı alğaşqy mausymynda kütilgendey oйын körsete almasa da, ol äli de Angliya Premier Ligasy giganttarynyñ nazarynda qaluda. Bul turaly Goal.com habarlaydy.

Tanymal insayder Fabrizio Romano óziniñ YouTube kanalında osy jağdayğa tüsinik berdi. Taralğan aqparattarğa säykes, Chelsea bas bapkeri Xabi Alonso Bayer Leverkusen komandasynda birge tabysqa jetken 23 jastağı pleymeykerdi óz komandasynda körgisi kelgen. Alaıda Romano qazirşe Stamford Bridge ókilderi men Liverpool arasynda eşqanday resmi kelissózder jürgizilmey jatqanyn atap ótti.

Liverpool óziniñ 7-nómirli futbolshysyn 116 million funt sterlingke satuğa dayyndyğı turaly äñgimelerge qaramastan, klub basşylyğy futbolşyğa senim bildiruinde. Romano: "Florian Wirtz bul jazda Liverpool-dy tastap ketpeydi. Xabi Alonso-men qarym-qatynasy jaqsy, biraq qazirşe eşqanday resmi baylanys joq. Chelsea qazir basqa tiptegi oйынşylardy izdeude", — dep qosty.

Wirtz ótken mausymda mersisaydtyqtar sapynda 49 oyynda alañğa şyğıp, 7 gol jäne 10 assist jazyp aldy. Ol Angliya futbolynyñ fizikalıq talaptaryna beyimdelude qinalsa da, Anfield basşylary tolyq oqu-jattyğu jiyynynan keyin ol óziniñ Germaniyadağı eñ jaqsy formasyna qayta oralatynyna senimdi.

Jaña bas bapker Andoni Iraola qol astynda Liverpool budan da agressivti jäne joğary intensivti futbol oynaydy dep kütilude. Bul jüyede Florian Wirtz qanday rol atqaratyny jäne onyñ tehnikalyq şeberligi jaña usylğa qanşalyqty säykes keletini kelesi mausymnyñ basty suraqtarynyñ biri bolyp qaluda.

Florian WirtzLiverpoolChelseaXabi AlonsoTransfer
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi