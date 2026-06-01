Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatynda oınaı alady
Portugaliia quramasynyń bas bapkeri Roberto Martinez ańyzǵa aınalǵan shabýylshy Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatyna qatysýy múmkin ekenin joqqa shyǵarmady. Qazirgi tańda Al-Nassr sapynda óner kórsetip júrgen juldyz sol kezde 45 jasta bolatynyna qaramastan, bapker onyń erekshe psihologıialyq kúshi men jeńiske degen qushtarlyǵy ony týrnırge jetekteıtinine senimdi. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .
Martinezdiń pikirinshe, Ronaldony basqa fýtbolshylardan erekshelendiretin negizgi tustyń biri – onyń fızıologıialyq kúıi emes, úzdiksiz damýǵa degen umtylysy. Bapker kóptegen fýtbolshylardyń Chempıondar lıgasy nemese «Altyn dop» ıegeri atanǵannan keıin motıvatsıiasyn joǵaltatynyn, al Cristiano Ronaldo kún saıyn jańa belesterdi baǵyndyrǵysy keletinin basa aıtty.
2030-jylǵy Álem chempionaty Portugaliia, Ispaniia jáne Marokko elderinde ótedi dep josparlanǵan. Keıbir sarapshylar bıologıialyq faktorlarǵa baılanysty 45 jastaǵy fýtbolshynyń alańǵa shyǵýyn qıyn dep sanasa da, Martinez óz kapıtanynyń múmkindikterine optimıstik kózqaraspen qaraıdy. Onyń aıtýynsha, Ronaldo bul maqsat jolynda sońyna deıin kúresedi.
Sondaı-aq, Roberto Martinez óziniń bolashaǵy jáne Real Madrid-pen baılanysty qaqtyǵysqan qaýesetterge de pikir bildirdi. Madrıdtik klýbtaǵy prezıdenttik saılaý aıasynda onyń esimi úmitkerler qatarynda atalǵan bolatyn. Martinez bul suraqqa ázilmen jaýap berip, barlyq nazaryn Portugaliia quramasyna qaratqanyn jetkizdi.
…