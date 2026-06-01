Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatynda oınaı alady

·74·Спорт
Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatynda oınaı alady

Portugaliia quramasynyń bas bapkeri Roberto Martinez ańyzǵa aınalǵan shabýylshy Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatyna qatysýy múmkin ekenin joqqa shyǵarmady. Qazirgi tańda Al-Nassr sapynda óner kórsetip júrgen juldyz sol kezde 45 jasta bolatynyna qaramastan, bapker onyń erekshe psihologıialyq kúshi men jeńiske degen qushtarlyǵy ony týrnırge jetekteıtinine senimdi. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .

Martinezdiń pikirinshe, Ronaldony basqa fýtbolshylardan erekshelendiretin negizgi tustyń biri – onyń fızıologıialyq kúıi emes, úzdiksiz damýǵa degen umtylysy. Bapker kóptegen fýtbolshylardyń Chempıondar lıgasy nemese «Altyn dop» ıegeri atanǵannan keıin motıvatsıiasyn joǵaltatynyn, al Cristiano Ronaldo kún saıyn jańa belesterdi baǵyndyrǵysy keletinin basa aıtty.

2030-jylǵy Álem chempionaty Portugaliia, Ispaniia jáne Marokko elderinde ótedi dep josparlanǵan. Keıbir sarapshylar bıologıialyq faktorlarǵa baılanysty 45 jastaǵy fýtbolshynyń alańǵa shyǵýyn qıyn dep sanasa da, Martinez óz kapıtanynyń múmkindikterine optimıstik kózqaraspen qaraıdy. Onyń aıtýynsha, Ronaldo bul maqsat jolynda sońyna deıin kúresedi.

Sondaı-aq, Roberto Martinez óziniń bolashaǵy jáne Real Madrid-pen baılanysty qaqtyǵysqan qaýesetterge de pikir bildirdi. Madrıdtik klýbtaǵy prezıdenttik saılaý aıasynda onyń esimi úmitkerler qatarynda atalǵan bolatyn. Martinez bul suraqqa ázilmen jaýap berip, barlyq nazaryn Portugaliia quramasyna qaratqanyn jetkizdi.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugaliiaÁlem ChempionatyReal Madrid
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi