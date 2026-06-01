Florentino Pérez қарсыласына шабуыл жасады: Оның ұсыныстары апатты

·102·Спорт
Florentino Pérez қарсыласына шабуыл жасады: Оның ұсыныстары апатты

Real Madrid президенті Florentino Pérez клубтағы билік үшін күресте өзінің басты қарсыласы Enrique Riquelme-ге қатысты өткір сын айтты. Pérez қарсыласының жоспарлары клубтың болашағына қауіп төндіретінін атап өтіп, басқаруды бұрынғы топтардың қолына қайта бермейтінін мәлімдеді. «Мен олардың клубты қайта басып алуына жол бере алмаймын. Бұлар сол баяғы адамдар: ұлдар, достар және ағайындар», — деді қазіргі президент. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Riquelme-нің сайлаушыларды тарту үшін ірі трансферлік уәделерді қолдануы Pérez-дің ашуын тудырды. 37 жастағы үміткер егер президент болып сайланса, Real Madrid үшін өте маңызды екі әлемдік деңгейдегі жұлдызбен келісімге қол жеткізгенін мәлімдеген еді. Бұған жауап ретінде Pérez: «Менің басшылығыммен әлемнің ең үздік футболшылары Real Madrid сапында өнер көрсетуді жалғастыратынына біреу күмәндана ма?» — деп сұрақ қойды.

Қарсылас үміткер сонымен қатар Pérez-ді клубты жекешелендіру жоспарлары бойынша айыптады. Оның айтуынша, Pérez клубтың бір бөлігін инвесторларға сату арқылы оны мүшелерден тартып алғысы келеді. Алайда Florentino Pérez бұл айыптауларды жоққа шығарып, Real Madrid әрқашан өз мүшелеріне тиесілі болып қалатынын және ол клубты құтқару үшін өз байлығын қауіпке тіккенін еске салды.

Клубтағы ішкі тәртіпсіздіктер, атап айтқанда, Xabi Alonso мен Álvaro Arbeloa-ға байланысты сәтсіз тағайындаулар Pérez-дің беделіне нұқсан келтірген еді. Команда ішіндегі даулар мен жүлдесіз аяқталған маусымнан кейін, Pérez жаңа бапкер мәселесіне тоқталды. Егер ол 7 маусымда өтетін сайлауда жеңіске жетсе, José Mourinho екінші рет Мадридке қайта оралады деп күтілуде.

Real MadridFlorentino PérezJosé MourinhoФутболТрансферлер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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