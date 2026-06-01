Jeremie Frimpong Arsenal-дің Чемпиондар лигасындағы жеңілісін тойлады

·84·Спорт
Jeremie Frimpong Arsenal-дің Чемпиондар лигасындағы жеңілісін тойлады

Liverpool қорғаушысы Jeremie Frimpong Чемпиондар лигасының финалында PSG-ге қарсы ойыннан кейін Arsenal-ді мазақтады деген видеоларға қатысты пікір білдіріп, жанкүйерлерді сабырға шақырды. Будапештте өткен кездесуде лондондық клуб пенальти сериясында жеңіліп, тарихындағы алғашқы беделді еурокубогын иелену мүмкіндігінен айырылды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Кездесудің 6-минутында Kai Havertz есепті ашқанымен, Ousmane Dembele таразы басын теңестірді. Ойынның негізгі және қосымша уақыты 1-1 есебімен аяқталды. Пенальти сериясында Eberechi Eze мен Gabriel Magalhaes қателік жіберіп, PSG өз титулын сәтті қорғап қалды. Өткен жылы Inter-ді жеңген париждік клуб қатарынан екінші рет чемпион атанды.

Әлеуметтік желілерде Jeremie Frimpong-ның Gabriel-дің қателігінен кейін секіріп, қуанғаны түсірілген видеолар тарады. Көпшілік мұны Англия Премьер-лигасының чемпионына деген дұшпандық деп бағалады. Алайда Bayer Leverkusen-нің бұрынғы жұлдызы жағдайды түсіндіріп, Mikel Arteta командасына қарсы жаман ниеті жоқ екенін білдірді.

Instagram арқылы үндеу жасаған Jeremie Frimpong: «Сабыр сақтаңыздар, досыммен бәс тіккен едім, сонда жеңіске жеттім. Тек жеңісіме қуандым, басқа ештеңе емес», — деп түсіндірді. Бұл жағдай футбол қауымдастығы арасында үлкен талқылауға түсті.

Arsenal-дің Лондондағы қарсыласы Chelsea де жағдайды пайдаланып, әлеуметтік желіде арандатушылық пост жариялады. Олар жанкүйерлерді «Лондонның кубоктар үйіне» шақырып, Stamford Bridge бойынша саяхатқа үндеді. Кейіннен «көктер» райынан қайтып, Arsenal-ді Англия Премьер-лигасындағы чемпиондығымен құттықтап, келесі маусымдағы бәсекелестікті асыға күтетіндерін жеткізді.

LiverpoolArsenalPSGЧемпиондар лигасыJeremie Frimpong
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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