Jeremie Frimpong Arsenal-дің Чемпиондар лигасындағы жеңілісін тойлады
Liverpool қорғаушысы Jeremie Frimpong Чемпиондар лигасының финалында PSG-ге қарсы ойыннан кейін Arsenal-ді мазақтады деген видеоларға қатысты пікір білдіріп, жанкүйерлерді сабырға шақырды. Будапештте өткен кездесуде лондондық клуб пенальти сериясында жеңіліп, тарихындағы алғашқы беделді еурокубогын иелену мүмкіндігінен айырылды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Кездесудің 6-минутында Kai Havertz есепті ашқанымен, Ousmane Dembele таразы басын теңестірді. Ойынның негізгі және қосымша уақыты 1-1 есебімен аяқталды. Пенальти сериясында Eberechi Eze мен Gabriel Magalhaes қателік жіберіп, PSG өз титулын сәтті қорғап қалды. Өткен жылы Inter-ді жеңген париждік клуб қатарынан екінші рет чемпион атанды.
Әлеуметтік желілерде Jeremie Frimpong-ның Gabriel-дің қателігінен кейін секіріп, қуанғаны түсірілген видеолар тарады. Көпшілік мұны Англия Премьер-лигасының чемпионына деген дұшпандық деп бағалады. Алайда Bayer Leverkusen-нің бұрынғы жұлдызы жағдайды түсіндіріп, Mikel Arteta командасына қарсы жаман ниеті жоқ екенін білдірді.
Instagram арқылы үндеу жасаған Jeremie Frimpong: «Сабыр сақтаңыздар, досыммен бәс тіккен едім, сонда жеңіске жеттім. Тек жеңісіме қуандым, басқа ештеңе емес», — деп түсіндірді. Бұл жағдай футбол қауымдастығы арасында үлкен талқылауға түсті.
Arsenal-дің Лондондағы қарсыласы Chelsea де жағдайды пайдаланып, әлеуметтік желіде арандатушылық пост жариялады. Олар жанкүйерлерді «Лондонның кубоктар үйіне» шақырып, Stamford Bridge бойынша саяхатқа үндеді. Кейіннен «көктер» райынан қайтып, Arsenal-ді Англия Премьер-лигасындағы чемпиондығымен құттықтап, келесі маусымдағы бәсекелестікті асыға күтетіндерін жеткізді.
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