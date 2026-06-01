Marcus Rashford Arsenal-ge auysuyı mümkin: Mikel Arteta şabuylşını kütude

·86·Спорт
Marcus Rashford Arsenal-ge auysuyı mümkin: Mikel Arteta şabuylşını kütude

Londonnıñ Arsenal klubı jazğı transfer terezesinde Marcus Rashford boyınşa kütilmegen usınıs jasauğa dayındaluda. Mikel Arteta komandanıñ şabuıl şezıgın küşeytu maqsatında Manchester United tülegin öz safına qosıp aludı josparlağan. Qazirde Barcelona safında jaldamalı türde öner körsetip jürgen şabuılşı üşin Angliya Premier League-ine qaytu variantı jıltı talqılanuda. Bul turalı Goal.com habarlaydı .

Marcus Rashford Kataloniya klubında Hansi Flick-tiñ qol astında öziniñ eñ jaqsı sporttıq formasın qalpına keltirdi. Alaıda Barcelona klubındağı qarjılıq qıyınşılıqtarğa baylanıstı, basşılıq futbolşını 26 million funtqa satıp alu quqıgın paydalanuğa asıqpaydı. Bul jağday Chelsea jäne Bayern sekildi grand komandalardıñ da nazarın audardı.

Arsenal ustazı Mikel Arteta Champions League finalinde Paris Saint-Germain komandasınan uçırağan jeñilisten soñ, klub basşılığınan transfer bazarında belsendi boludı talap etude. Bapkerdiñ aytuınşa, komanda jaña deñgeyge şığu üşin ambitsiyalı jäne tez şeşimdi qabıldauı tiis. Rashford-tıñ aynalasındağılar da eger bağa boyınşa kelisimge qol jetkizilse, "kanonirler" negizgi ümitkerge aynalatınına senimdi.

Barcelona sport direktorı Deco futbolşınıñ käsibiligin joğarı bağalağanimen, klubtıñ ekonomikalıq jağdayı jäne Anthony Gordon üşin jumsalğan 80 million yevro Rashford-tıñ Ispaniyada qalu mümkindikterin tömendetip jiberdi. Endilikte 28 jastağı şabuılşınıñ mansabın London klubtarınıñ birinde jalğastıruı ıqtimalı joğarı bağalanuda.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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