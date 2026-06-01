«Бавария» ойыншысы Өзбекстанға қарсы матчта алаңға шыға ма?

·149·Спорт
«Бавария» ойыншысы Өзбекстанға қарсы матчта алаңға шыға ма?

Әлем футболы жанкүйерлері асыға күткен ұлы футбол мерекесі қарсаңында Өзбекстан ұлттық құрамасы жанкүйерлерге нағыз сыйлық дайындауда. Біздің өкілдер Әлем чемпионатына дайындық жоспары аясында мундиаль қожайындарының бірі — Канада құрамасымен жасыл алаңда күш сынасады. Мұхиттың арғы жағынан келген қонақтар Ташкенттегі кездесуге өздерінің ең шебер және мықты ойыншыларын шақырған. Алайда, бұл тартысты кездесу алдында қарсылас командада үлкен әрі күтпеген жоғалту орын алды.

Әлемдік деңгейдегі жұлдыздың Ташкент уақытымен таңертең басталатын ойынға қатыса алмайтыны белгілі болды. Біздің парақшадан алыстамаңыздар, Канада құрамасы капитанының денсаулығындағы мәселелер, бас бапкердің алдағы ойын туралы пікірлері және осы қызықты кездесудің басталу уақыты туралы толығырақ ақпарат береміз!

Мюнхендік «Бавария» жұлдызы алаңға шыға алмайды

Канада ұлттық құрамасының нағыз көшбасшысы және капитаны, Германияның гранд клубы — Мюнхеннің «Бавария» сапында өнер көрсететін шапшаң әрі жылдам қорғаушы Альфонсо Дэвис жарақатына байланысты бұл жолдастық кездесуді толығымен өткізіп алатын болды. Бұл жаңалық қарсылас команданың жоспарына белгілі бір деңгейде әсер ететіні анық, өйткені Дэвис команда тактикасындағы ең негізгі тұлғалардың бірі.

Қарсыластардың ұстазы бұл жағымсыз жаңалықты растады:

Джесси Марштың мәлімдемесі: «Алдағы жауапты жолдастық кездесуде Альфонсо Дэвистің шеберлігі мен көмегінсіз әрекет етуге тура келеді. Біздің шебер қорғаушымыз сан бұлшықетіндегі жарақатына байланысты жасыл алаңға шыға алмайды. Дэвис Әлем чемпионатына арналған ресми құрамға енгізілген, бірақ қазіргі уақытта әлі толық сауығып үлгерген жоқ. Соған қарамастан, ол нағыз капитан ретінде командамыздың рухын көтеру және бізді қолдау үшін бізбен бірге болады».

Таңғы тартыс: Кездесудің басталу уақыты

Бұл кездесу біздің өкілдер үшін Әлем чемпионаты алдында өз күш-жігерін өте мықты қарсыласқа қарсы сынап көру үшін тамаша мүмкіндік. Ойын уақыты жанкүйерлерден сәл ертерек оянуды талап етеді.

Алдағы кездесудің ең маңызды мәліметтері төмендегі кестеде көрсетілген:

Бақылау кездесуінің қатысушылары

Қарсыластың бас жұлдызының жағдайы

Ойынның нақты басталу уақыты

ӨзбекстанКанада

Альфонсо Дэвис (жарақаттанған, бірақ командамен бірге трибунада болады).

Ертең, Ташкент уақытымен сағат 06:30-да.

Иә, құрметті жанкүйерлер, ертең таңертең бізді өте қызықты және тартысты футбол ревюі күтіп тұр. Біздің өкілдер мундиаль қожайындарына қарсы қандай ойын көрсетер екен? Сіздің ойыңызша, кездесуде қай команда жеңіске жетеді?

Ұлттық құрамамыздың күнделігін, Әлем чемпионаты алдындағы ең соңғы дайындықтарды және спорт әлемінің ең жағымды жаңалықтарын бізбен бірге бақылауды жалғастырыңыз!

ФутболӨзбекстан құрамасыКанада құрамасыБаварияӘлем чемпионаты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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