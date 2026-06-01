Жеңіл атлеттеріміз Азия чемпионатында алты медаль жеңіп алды
Шығыс Азия төрінде өзбек спортының жаңа әрі үміт күттірер буыны өз шеберліктерін паш етті! Ағымдағы жылдың 28–31 мамыр күндері Гонконг мезбондық еткен жеңіл атлетикадан U-20 (жиырма жасқа дейінгі спортшылар) арасындағы құрлықтық біріншілік өз мәресіне жетті. Азияның ең жүйрік, епті және мықты жас спортшылары бас қосқан бұл беделді жарыста Отанымыздың намысын қорғаған Өзбекстан құрама командасының мүшелері халықаралық аренада лайықты өнер көрсетіп, елімізге жарқын жеңістермен оралды.
Жас спортшыларымыздың Гонконг жолдарындағы жеңісі сізді де толқытты ма? Біздің парақшадан алыстамаңыз, өкілдеріміз иеленген медальдар шоғыры, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілген қаһармандарымыз және жарыстың маңызды сәттерімен сізді жақыннан таныстырамыз!
Гонконг сиқыры: Ұлттық олимпиада комитетінің ресми жаңалығы
Өзбекстан Ұлттық олимпиада комитетінің (ҰОК) баспасөз қызметі ұсынған ресми мәліметтерге сәйкес, аталған құрлықтық чемпионатқа қатысқан төзімді де дарынды жеңіл атлеттеріміз жалпы есепте 1 алтын, 1 күміс және 4 қола медальға қол жеткізді. Өкілдеріміз түрлі қашықтықтарға жүгіру, кедергілерден өту және лақтыру секторларында Азияның алпауыт мемлекеттерінің өкілдерімен тең дәрежеде бәсекелесіп, өздерінің неге қауқарлы екендерін іс жүзінде дәлелдеді.
Құрлықты таңғалдырған қаһармандарымыз және олардың жеңістері
Гонконг стадиондарында еліміздің туын биік көтерген жас спортшыларымыз бен олардың қол жеткізген нәтижелерімен төмендегі арнайы кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
🏅 Медаль деңгейі
🏃♂️ Спортшының аты-жөні
🎯 Бағыты (Спорт түрі)
🥇 Алтын медаль
Ruslan Sadullayev
Найза лақтыру (Құрлық чемпионы!)
🥈 Күміс медаль
Timur Nasimov
5000 метрге жүгіру
🥉 Қола медаль
Sadafbonu Nusratilloyeva
5000 метрге жүгіру
🥉 Қола медаль
Sadafbonu Nusratilloyeva
3000 метрге кедергілермен жүгіру
🥉 Қола медаль
Dilnoza Xoshimova
3000 метрге жүгіру
🥉 Қола медаль
Sarvar Meyliyev
Ұзындыққа секіру
Қос қаһармандық: Осы чемпионатта құрама командамыздың өкілі Sadafbonu Nusratilloyeva өз төзімділігін айқын көрсетті. Ол қалыпты қашықтыққа жүгіруде де, 3000 метрлік күрделі кедергілермен жүгіру сындарында да мәре сызығына үздік үштікте келіп, делегациямыздың қоржынына бірден 2 қола медаль қосты!
Жастық жігер мен тынымсыз еңбектің арқасында Азия чемпионатында еліміздің абыройын асқақтатқан барлық жас спортшыларымызды, олардың еңбекқор бапкерлерін және бүкіл өзбек спортының жанкүйерлерін осы табыспен шын жүректен құттықтаймыз! Алдағы үлкен жарыстарда да өкілдерімізге сәттілік пен жеңістер тілейміз.
Өзбек спортының жаңа белестері, болашағы жарқын жұлдыздарымыздың жетістіктері және халықаралық аренадағы ең қызықты жаңалықтарды бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті оқырмандар!
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