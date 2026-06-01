Martinez Cristiano Ronaldo'nun 2030 Älem çempionatynda da oynıytının ayttı
Futbol äleminiñ tiri añızı, rekordtardı jañartudan jalyqpaytın juldız — Cristiano Ronaldo töñiregindegi talqılaular men qızıqtı jañalıqtar eşqaşan toqtamaydı. Portugaliya ulttıq quramasınıñ bas bapkeri Roberto Martinez jaqında bergen suxbatında milliondağan janküyerlerdi tañqaldıratın, äri şabıt beretin mälimdeme jasadı. Täjiribeli maman futbol süyermenderdi qızıqtırıp jürgen basty saual — Ronaldo'nıñ 2030 jılğı Älem çempionatına qatısu mümkindikteri turalı oyımen bölisti.
Bul jay ğana şou emes, adamzat erki men sportqa degen şeksiz adalılıqtıñ ülgi! Bizben birge bolıñız, portugaliyalik bapkerdiñ efirdegi sözderi, Cristiano'nıñ sönbes qusarı jäne osı tariyxi oqiğanıñ jastıq körsetkişteri turalı tolıq aqparattı jetkizemiz!
«Muğan eşkim küman keltirmeydi!»
Sözderi men mälimdemeleri arqılı nazarda jüretin Roberto Martinez bedeldi Cadena SER radiokanali efirinde portugaliyalik şabuılşınıñ bolaşağı turalı qatañ pikir bildirdi. Bapkerdiñ oyınşa, Cristiano'nıñ tözimdiligi men jasıl alañdağı küşi onıñ äli de köptegen jıldar boyı joğarı deñgeyde dop tebuine negiz boladı.
Bas bapker öz oıın bılayşa jetkizdi:
Roberto Martinez'diñ şın jürekten moyındauı: «Cristiano'nıñ 2030 jılğı mundialge qatısuına eşkim kümanmen qaramauı kerek. Ol munday ulı baqıtqa barınşa layıqtı. Biz onıñ jatığulardağı jumıs isteu ädisin, futbolğa degen käsibi qarım-qatınasın barlıq jas futbolşılarğa ülgi retinde körsetkimiz keledi, sebebi ol — tiri ülgi».
Jüldeler üşin emes, futbolğa degen qumarımen!
Bapkerler ştabı portugaliyalik mergenniñ psixologiyasın tereñ talqılay kele bir toqtamğa keldi. Kapitan futbol äleminde utuğa bolatın barlıq şıñdardı bağındırıp bolğan, biraq onı alğa jetlep kele jatqan küş mülde basqa:
Jeke maqsattar emes: Cristiano Ronaldo qazirgi tañda qanday da bir jeke rekord nemese kezekti komandalıq kubok üşin alañğa şığıp jatqan joq.
Sönbes işki aştıq: Onıñ jarqın jolın qolğa kirgizgen jetistikteri emes, jüregindegi futbolğa degen tınbaytın qumarı men ösu sezimi belgileydi.
Erteñgi künge umtılıs: Cristiano bügin qanday jüldeni utıp alsa da, erteñi oyanğanda eşteñe utpağanday, sol bayağı aştıqpen jäne odan da kemel bolu üşin jatığuğa attanadı.
Sandardağı keremet: 45 jastağı rekordşı?
Ärine, köpshilikti osı oqiğanıñ jasqa qatıstı tusı qızıqtıratını tabiği. Osı tariyxi jospardıñ matematikalıq jağına nazar salayıq:
Qazirgi jağdayı (2026 jıl)
ÄC-2030 kezinde
Kütiletin tariyxi nätije
Qazirgi tañda portugaliyalik juldız 41 jasta. qarsı alğan.
Aldağı Älem çempionatı künderi ol 45 jasqa toladı.
Eger ol alañğa şıqsa, mundialdar tariyxındağı eñ jaslı alañ futbolşısı retinde tariyxtı tolıq qayta jazatını anıq.
İä, qımbatlı janküyerler, Cristiano Ronaldo öz ömiri men mansabı arqılı adam mümkindikteriniñ şeksiz ekenin bükil älemge däleldep keledi. Köremiz, 45 jastağı añız 2030 jılğı Älem çempionatında da Portugaliya quramasın alğa bastay alar ma eken.
Al sizdiñşe, Ronaldo şın mäninde 45 jasta mundialda dop tebe ala ma?
Älem futbolı, süyikti juldızdardıñ ömiri men transfer äleminiñ eñ qaynar jañalıqtarın bizben birge baqılañız, qımbatlı janküyerler!
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