Opta superkompyuteri JCH-2026 bas favoritteri atyn jariyalady

·374·Спорт
Opta superkompyuteri JCH-2026 bas favoritteri atyn jariyalady

Dünie jüzilik futbol tarihyndağı eñ ülken jäne asyğa kütilgen oqiğa — 2026 jylğı Älem chempionatynyñ bastaluyna da sanaulı künder qaldı. Bükil jer şary charm top merekesiniñ şukuimen dem alyp jatqan bir mezgilde, ataqty Opta taldau ortalyğynyñ superkompyuteri terma komandalardyñ bolajaq mundialda jeñiske jetu mümkindikterin matematikalıq modelder negizinde eseptep şıqtı. Zamanaüi tehnologiyalar jäne matematikalıq taldau nätijesi futbol janküierleri arasında ülken dau-talasqa sebep bolatını anıq!

Al, jasanı intellekt jäne algoritmdar qaysy komandany dünie tahtyna layıq köru de? Sahifamyzdan uzaqtañız, superkompyuter talqıny boyınşa JCH-2026 altın medaldaryna eñ negizgi daüager bolğan top-10 tizimi jäne jaña formattağı tarihy turnir tafsilderi men sizdi jaqınnan tanystıramız!

Altın taht vorisi kim: Ispaniya mutlaq peshqadam!

Ülken kölemdegi statistiklıq mälimetterdi, komandalardyñ ağımdağı sport formasın jäne quram äleuetin tereñ taldğan superkompyuterdiñ qorytındısı boyınşa, jozibaly oyın üslubına ie Ispaniya milliy terma komandasınıñ bolajaq turnirde bas sovrındı qolğa keltiru ehtimoly eñ joğarı dep bağalandı — 16,1%.

Küşti üştikten Yevropanıñ tağı eki quattı ökili orın aldı. Tört jıl aldınğı finalşi, juldyzdy Fransiya 13 payızlıq mümkindikpen ekinşi poğonany band etken bolsa, ämişe sovrındardan ümitker bolğan sershiddat Angliya (11,2%) küşti üştikke ayaqtalıq jasap berdi.

Älem chempiontığına negizgi daüagerlerdiñ Top-10 talığı

Dünie tojdorlığı üşin negizgi nomzod dep qaralatın jetekşi ontaq jäne olardıñ payızdardıñ mümkindikteri tömendegi arnayy kestede jaqqol körinis tapqan:

🏆 Ranking ornı

⚽ Terma komanda atı

📊 Jeñiske jetu ehtimoly

1

Ispaniya

16,1%

2

Fransiya

13,0%

3

Angliya

11,2%

4

Argentina

10,4%

5

Portugaliya

7,0%

6

Braziliya

6,6%

7

Germaniya

5,1%

8

Niderlandiya

3,6%

9

Norvegiya

3,5%

10

Belgiya

2,4%

Tizimdegi kutilmegen syy: Amaldağı älem chempiony Argentina Lionel Messi basşılığında törtinşi orında qayd etilgen bolsa, quramında Erling Haaland kibi däşätti topurari bolğan Norvegiya terma komandasınıñ küşti ontaqqa kirip kelgeni köpşilik üşin kutilmegen syy boldı.

Tarihy inqılab: 48 komanda jäne jaña format

Bolajaq Älem chempionatı futbol tarihynda tütindey jaña sahifa aşadı. Musabaqa ağımdağı jıldıñ 11 mausymınan 19 şildesine deyin dauam etedi. Eñ negizgi jañalıq esa turnir qatnasuşıları sanı men baylanıstı:

  • Qatnasuşılar sanı: Jer jüziniñ eñ sara 48 terma komandası bas kubok üşin küres alıp baradı.

  • Toptar taqsimoti: Keñeytilgen formatqa köre, komandalar tört-törtten ajratılğan halda jamı 12 topqa bölinedi. Bu esa muxlister üşin oyındar sanı jäne hayajondı daqiqalar yanada köp boluın añlatadı.

Şübäsiz, kompyuter algoritmdarı qanşalıq anıq eseptebesin, jasil maydondağı haqiqiy möjizalardı insaniy irada jäne futbolşılardıñ şijoatı belgilap beredi.

Xoş, aziz futbol işqibozları, sizdiñşe Opta superkompyuteriniñ başoratı tuğra şığadı ma? Bu jıl qaysy terma komanda dünie chempiony boladı?

Jazdıñ eñ qaynoq futbol bayramı, Älem chempionatınıñ kundalik tafsilderi jäne sport äleminiñ eñ yoqımlı jañalıqtarın biz benen kuzatıp barıñız, aziz futbol muxlisteri!

Älem ChempionatıFutbolOptaBoljamdarTerma Komandalar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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