Asamoah Gyan және James Rodriguez: Әлем чемпионаты тарихындағы бір сәттік жұлдыздар

·64·Спорт
Asamoah Gyan және James Rodriguez: Әлем чемпионаты тарихындағы бір сәттік жұлдыздар

Әлем чемпионаты — көптеген футболшылар үшін өздерін көрсетіп, жұлдыз дәрежесіне көтерілуге арналған тамаша алаң. Алайда, дәл осы турнирде жарқырап, кейін үлкен сахнадан жоғалып кететін ойыншылар да бар. Футбол жанкүйерлері арасында ұмытылған немесе күтпеген жерден пайда болған есімдерді еске алу дәстүрге айналған. Papiss Cissé немесе Julio Olarticoechea сияқты есімдер солардың қатарында. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Бұл турнир көптеген күтпеген қаһармандарды ашты. Кейбіреулер өз жетістіктерін жалғастыра алса, басқалары тез жанып, тез сөнді. Мансабында тек бір рет шыңға шығып, сол деңгейді қайта бағындыра алмаған футболшылардың футбол әлемінде орны бөлек. GOAL басылымы осындай «бір сәттік жұлдыздар» туралы ақпарат береді.

2010 жылғы Әлем чемпионатында Гана құрамасы барлығы төрт гол соқса, оның үшеуінің авторы Asamoah Gyan болды. Сол кезде ол Лига 1 өкілі «Rennes» клубында ойнағанымен, әлі әлемдік деңгейдегі жұлдыз емес еді. Гана сол турнирдің нағыз жаңалығы болды, ал Gyan 1/8 финалда АҚШ қақпасына жеңіс голын соғып, баршаның назарын аударды.

Ширек финалда Уругвайға қарсы ойынның қосымша минуттарында пенальтиден мүлт кетсе де, Asamoah Gyan 2010 жылғы мундиальдың ұмытылмас аңызына айналды. Оның сол турнирдегі жарқын ойыны және кейіннен James Rodriguez сияқты футболшылардың күтпеген ерлігі Әлем чемпионаттары тарихының ең қызықты беттерінің бірі болып қала береді.

Әлем чемпионатыФутболAsamoah GyanJames RodriguezГана
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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