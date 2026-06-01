CBC News telearnasy Özbekstan quramasy turaly reportaj dayyndady (video)
Özbekstan ulttyq quramasynyñ Älem çempionaty aldyndağı dayyndyğı tek bizdiñ eldiñ ğana emes, şeteldik BAQ-tardyñ da nazaryn audara bastady. Kanadadağı CBC News telearnasy özbek futbolşylarynyñ Edmontonğa jetip kelui jäne olardy kütip alğan janküyerler turaly arnayy reportaj dayyndady.
Şynyn aytqanda, munday köriniske birneşe jyl buryn elestetip te qaray almas edik. Qaşan oylap edik CBC News sekildi iri telearna Özbekstan ulttyq quramasyny turaly reportaj jasaydy dep? Endi mine, özbek futboly Älem çempionaty qarsañynda halyqaralyq aqparat maydanynda da körine bastady. Bul — jay ğana reportaj emes, bul özbek futbolynyñ jaña basqysqa şyqqanynyñ tağı bir belgisi.
Edmonton äuejayynda Özbekstan quramasyn jyly şraymen kütip aldy. Videolavhada körinip turganday, janküyerler ulttyq tuymyzben, futbol doptarymen, ÖFA ramzdary tüsirilgen syylyqtarmen jäne ulttyq kiyimderimen komandany qarsy alğan. Äsirese, balalardyñ Özbekstan tuyymen futbolşylardy kütip turgany bul oqiğağa erekşe samimiyattılyq syylady.
CBC News reportajynda “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match” degen jazu körindi. Munyñ özi Kanadadağı kezdesuge qyzyğuşylyq bar ekenin körsetedi. Quramamyzdy kütip alu barysynda tek özbekstandyqtar emes, qyrğyz jäne täjik bauyrlarymyz da qatysqany erekşe nazarda. Bul manzara Ortalyq Aziya halyqtarynyñ sport arqyly da bir-birine jaqyn ekenin tağı bir märte däleldedi.
Kadrlarda Özbekstan tuyymen qatar Qyrğyzstan tuy da körinedi. Ulttyq kiyimdegi äielder, qolynda tu ustağan balalar, futbolşylardy kütip turgan otbasylar — bulardyñ barlyğy jay sport kezdesuinen göri ülken mañyzğa ie. Bul şeteldegi otandastar jäne körşi halyq ökilderi üşin ulttyq komandamyzdyñ keluin nağyz merekege aynaldyrğan.
Reportajda Abbosbek Fayzullaev ta körindi. Ol futbolşylar atynan janküyerler nazaryna riza ekenin bildirgeni burynraq mälim bolğan edi. Jas juldyzdyñ Edmonton-dağı kütip alu räsimine qatysuy, artynda Özbekstan tuy jelbirep turğan küyde janküyerler üşin öte äserli kadr boldy.
Özbek-Kanada assotsiatsiyasynyñ prezidenti Sasha Raimova da CBC News reportajynda pikir bildirdi. Onyñ ulttyq kiyimde şyğu jäne Özbekstan quramasynyñ aynalasyndağı bul ortany keñ jurtşylyqqa jetkizu şeteldegi özbek diasporasynyñ belsendiligin körsetedi. Munday bastamalar ulttyq komandamyzğa ruyhy küş beredi, futbolşylar özderin alysta da jalğyz emes ekenin sezinedi.
Edmonton-dağı “Commonwealth” stadiony da reportajda erekşe körsetildi. Kanada tulary jelbirep turğan stadyonda Özbekstan quramasyny kezekti synaq oyynyn ötkizedi. Bul kezdesu Fabio Kannavaro şäkirtteri üşin Älem çempionaty aldyndağı mañyzdy dayyndyq basqysşlarynyñ biri sanalady.
Özbekstan men Kanada arasyndağı joldastyq kezdesu Taşkent uaqyty boyynşa 2 mausym küni tañğy sağat 06:00-da bastalady. Tañğy uaqytqa qaramastan, elimizdegi futbol janküyerleri bul bahsty ülken qyzyğuşylyqpen kütude. Öytkeni bügingi ulttyq komanda aynalasyndağı orta burynğıdan mülde basqa: senim bar, ümit bar, eñ bastysy, Älem çempionatyna baru tarihy bar.
Bul reportaj tağı bir mañyzdy aqiqatty körsetti. Özbekstan futboly endi tek işki janküyerler taqyryby emes. Ulttyq komandamyz halyqaralyq saqnağa şyğu-da, şeteldik telearnalar ony jaryqqa şyğaru-da, şeteldegi janküyerler äuejaylarda tuymen kütip alu-da. Bul — ülken futbolğa tän manzara.
Ärine, maydandağı nätije eñ mañyzdy. Biraq futbol tek esep emes. Ol sezim, birlik, ulttyq namys jäne milliondağan adamdy biriktiretin küş te. Edmonton-dağı kütip alu räsimi däl osyny däleldedi.
Endi barlyq nazary Kanadağa qarsy oyynğa bağyttalğan. Janküyerler Fabio Kannavaro şäkirtterinen batyl, tärtipti jäne senimdi oyyn kütude. Edmonton-dağı bul jyly kütip alu futbolşylar üşin qosymşa motivatsiya bolary anyq.
Özbekstan quramasyny endi ülken saqnağa qadam basuda. CBC News reportajy ise bul joldağı ramzdyq oqiğalardyñ biri bolyp qalady. Öytkeni bul kadrlar bir närseni anyq aityp tur: özbek futboly endi dünie nazarynda.
…