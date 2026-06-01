Иран ұлттық құрамасы әлем чемпионатының соңғы құрамын жариялады
Әлем назары ауған футболдан әлем чемпионатының қарсаңында Иран ұлттық құрамасының бас бапкері алдағы додада ел намысын қорғайтын ойыншылардың соңғы тізімін жариялады. «Парсылар» бұл жолғы әлем біріншілігіне тәжірибелі және жергілікті чемпионат жұлдыздарынан құралған мықты құраммен аттанып барады.
Төменде алдағы мундиальда Иран намысын қорғайтын футболшылардың толық тізімімен таныса аласыз:
Қақпашылар
Жауапты шеп өкілдері арасында бәрімізге таныс есімдер. Қақпаны қорғау жергілікті гранд клубтардың қақпашыларына сеніп тапсырылды:
Alirizo Biyronvand («Traktor»)
Husayn Husayni («Sipoxon»)
Payam Niyozmand («Persepolis»)
Қорғаушылар
Қорғаныс шебіне негізінен Иран ішкі чемпионатында өнер көрсететін, физикалық тұрғыдан мықты және тәжірибелі қорғаушылар енді:
Shoja Halilzoda («Traktor»)
Husayn Kanoniy («Persepolis»)
Ali Nemati («Fulad»)
Daniyal Eyri («Malavan»)
Ehson Hojisafi («Sipoxon»)
Milod Muhammadi («Persepolis»)
Solih Hardani («Istiqlol»)
Ramin Rizoiyon («Fulad»)
Жартылай қорғаушылар
Ұлттық құраманың «өзек» бөлігі өте салмақты көрінеді. Алаң ортасы мен қапталдарда жергілікті және шетелде өнер көрсететін креативті футболшылар әрекет етеді:
Saman G‘oddos («Kalba»)
Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)
Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)
Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)
Muhammad G‘orbani («Al Vahda», БАӘ)
Mahdiy Gayedi («An Nasr», БАӘ)
Ariya Yusufi («Sipoxon»)
Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)
Mayhdiy Turobiy («Traktor»)
Muhammad Mohebi («Rostov»)
Шабуылшылар
Команданың шабуыл шебі қарсылас қорғаушыларына айтарлықтай бас ауруы болары анық. Себебі, шабуылда Еуропа жасыл алаңдарында шыңдалған және БАӘ чемпионатында мергендік шеберлігін көрсетіп жүрген форвардтар жиналған:
Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)
Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)
Denis Dargohi («Standard»)
Ali Alipur («Persepolis»)
Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)
Анықтама үшін: Иран ұлттық құрамасы алдағы әлем чемпионатының топтық кезеңінде оңай емес квартеттен орын алған. Өкілдеріміз плей-офф жолдамасы үшін Бельгия, Мысыр және Жаңа Зеландия құрамаларына қарсы маңызды кездесулер өткізеді. Кезекті мундиальда ирандық футболшыларға сәттілік тілейміз!
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