Ирак құрамасы әлем чемпионатына қатысатын құрамын жариялады
Әлем чемпионатының басталуы жақындаған сайын, қатысушы елдер өздерінің негізгі құрамдарын ұсынуды жалғастыруда. Бүгін Ирак ұлттық құрамасының бапкерлер штабы мундиальда ел намысын қорғайтын футболшылардың соңғы тізімін жариялады.
Айта кетерлігі, бұл маңызды тізімге Ташкенттің «Paxtakor» клубының қорғаушысы Zayd Tahsin және Англияның «Luton» клубының шабуылшысы Ali Al Hamadi сияқты шебер ойыншылар енді.
Ирак құрамасының алдағы турнирге қатысатын толық құрамымен танысыңыз:
Қақпашылар
Ирак жанкүйерлері қақпа сызығына алаңдамаса болады. Себебі, бұл позицияға жергілікті чемпионаттың ең сенімді қақпашылары шақырылды:
Fahad Tolib («At Talaba»)
Ahmad Basil («Ash Shorta»)
Jalol Hasan («Az Zavra»)
Қорғаушылар
Қорғаныс шебінде жанкүйерлерімізге жақсы таныс «пахтакорлық» Zayd Tahsinмен қатар, Еуропа мен Азия клубтарында өнер көрсететін бірқатар мықты қорғаушылар бар:
Manaf Yunus («Ash Shorta»)
Husayn Ali («Pogon»)
Zayd Tahsin («Paxtakor»)
Rebin Sulaka («Port»)
Akam Hoshim («Az Zavra»)
Merxas Doski («Viktoriya»)
Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)
Frans Putros («Persib»)
Mustafo Saadun («Ash Shorta»)
Жартылай қорғаушылар
Команданың орталық шебі өте мазмұнды және Еуропа тәжірибесі бар легионерлерге бай. Бұл команданың ойын қарқынын едәуір арттырады деп күтілуде:
Zayd Ismoil («Al Talaba»)
Amir Al Ammari («Krakoviya»)
Kevin Yakob («Orxus»)
Zidan Iqbol («Utrext»)
Aymar Sher («Sarpsborg»)
Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)
Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)
Ahmad Qosim («Neshvill»)
Marko Farji («Venetsiya»)
Ali Jassim («An Najma»)
Шабуылшылар
Шабуыл шебі қарсылас қорғаушылары үшін нағыз қауіп көзі бола алады. Мықты прессинг пен гол сезу қабілеті жоғары форвардтар мундиальға дайын:
Ali Al Hamadi («Luton»)
Ali Yusuf («At Talaba»)
Ayman Husayn («Al Karma»)
Mohanad Ali («Dibba»)
Анықтама үшін: Ирак құрамасы әлем чемпионатында оңай емес, «өлім тобы» деп аталатын квартеттен орын алды. Келесі кезеңге шығу үшін футболшылар әлемдік грандтардың бірі — Франция, амбициясы жоғары Норвегия және Африканың мықты құрамасы Сенегалмен сынақтан өтеді. «Paxtakor» өкілі Zayd Tahsin мен бүкіл Ирак құрамасына алдағы жарыста сәттілік тілейміз!
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