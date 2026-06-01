Родри Испания құрамасының ӘЧ-2026-дағы басты мақсатын жариялады
Алдағы әлем чемпионаты қарсаңында жұлдызды командалар мен олардың көшбасшыларының ішкі ахуалы мен жоспарлары жанкүйерлер үшін өте қызықты. Жақында Испания ұлттық құрамасы мен «Манчестер Сити» клубының шебер жартылай қорғаушысы Родри кезекті мундиальдан күтетін үміттері мен командасының басты жоспарлары туралы баспасөзге кеңінен айтып берді.
Тәжірибелі футболшының пікірінше, жарыс алдында берілетін мақтаулар мен «фаворит» деген атақтар алаңда ешқандай маңызға ие емес:
«Турнир басталғанға дейін сіздің фаворит екеніңіз немесе бұл тізімде жоқтығыңыз оншалықты маңызды емес. Барлығы ойын кезінде алаңда қалай әрекет ететініңізге байланысты. Мысалы, біз Евро-2024 турнирінде де басты үміткерлер қатарында аталмаған едік, бірақ соңында чемпиондыққа қол жеткіздік. Себебі, біз артық болжамдар туралы бас қатырған жоқпыз».
Сондай-ақ, Родри жаңа форматтағы әлем біріншілігі футболшылардан өте үлкен күш пен ерік-жігер талап ететінін де жасырмады:
«Сөзсіз, бұл жолғы Әлем чемпионаты тарихтағы ең қиыны болады. Өйткені қатысушылар саны артты және қосымша плей-офф кезеңі пайда болды. Мұндай жағдайда футболшылардың физикалық жағдайын және жүктемелерді дұрыс бөлу басты факторға айналады. Біз ең маңызды кездесулерге дейін өзіміздің ең жоғары спорттық бабымызға кіріп алуымыз шарт».
Испаниялық жұлдыз бос уақытында қарсыластарды талдауды ұнататыны және команда ішіндегі ахуалды қалай қалыптастыратыны туралы да тоқталды:
«Мен басқа құрамалардың ойындарын бақылауды, олардың қазіргі деңгейін бағалауды және алдағы кездесулер бізге қандай тосынсыйлар дайындап жатқанын талдауды жақсы көремін. Жеңіліс кешірілмейтін плей-офф жүйесінде жасалған мүмкіндіктерді тиімді пайдалану ең маңызды тұс. Мен осы алтын ережені құрамадағы серіктестерімнің санасына сіңіруге тырысып жатырмын. Өйткені біз жер бетіндегі ең күшті команда екенімізді тағы бір рет іс жүзінде көрсеткіміз келеді. Басты мақсатымыз — тек жеңіс».
Танымал AS басылымы футболшының осы толғаныстарын көпшілікке ұсынды.
Анықтама үшін: Испания ұлттық құрамасы алдағы мундиальдың топтық кезеңінде салыстырмалы түрде қолайлы квартеттен орын алған. «Қызыл фурия» келесі кезең жолдамасы үшін Оңтүстік Америка гранды Уругвай, құрлықтасымыз Сауд Арабиясы және африкалық қолайсыз қарсылас саналатын Кабо-Верде құрамаларына қарсы алаңға шығады. Потенциалды тұрғыдан испандар топтан қиындықсыз шығады деп болжануда.
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