Alan Shearer Jude Bellingham-ды қосалқы құрамға қалдыруды ұсынды
Англия құрамасының аңызы Alan Shearer 2026 жылғы Әлем чемпионаты қарсаңында күтпеген мәлімдеме жасады. Ол Real Madrid жұлдызы Jude Bellingham-ды негізгі құрамнан шығару керек деп санайды. Thomas Tuchel бастаған команда Хорватияға қарсы алғашқы ойынға дайындалып жатқанда, Shearer жартылай қорғаныстағы өзгерістер Harry Kane-нің ойынын күшейту үшін қажет деп есептейді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Shearer-дің пікірінше, қазіргі жағдайда Aston Villa ойыншысы Morgan Rogers тактикалық тепе-теңдік тұрғысынан Bellingham-нан гөрі пайдалырақ. Betfair науқанының ашылуында сөз сөйлеген бұрынғы шабуылшы: «Jude менің нұсқамда бірінші ойында негізгі құрамда шықпайды. Tuchel Elliot Anderson мен Declan Rice жұбын тірек аймағына қойып, олардың алдында Morgan Rogers-ті ойнатады деп ойлаймын. Мен дәл солай жасаған болар едім», — деді.
Бұл даулы таңдаудың басты себебі — команда капитаны Harry Kane-нің тиімділігін арттыру. Shearer атап өткендей, Англия өткен турнирлерде шабуылшының артына өтетін ойыншылардың жетіспеушілігінен қиналған. Оның ойынша, Rogers бұл міндетті басқа креативті жартылай қорғаушылардан гөрі жақсырақ орындай алады.
«Біз өткен турнирде Kane-нің ең үздік ойынын көрмедік. Harry-дің Bayern құрамындағы тиімділігіне жету үшін оның жанында үнемі алға ұмтылатын ойыншылар болуы керек. Ол доп үшін артқа қайтқанды ұнатады, бірақ бұл уақытта біреу оның орнын толтыруы шарт. Егер Англия табысқа жеткісі келсе, Kane-ді барынша тиімді пайдалануы тиіс», — деп қосты Shearer.
Сондай-ақ, Shearer Elliot Anderson-ның өсімін де ерекше атап өтті. Newcastle клубынан кеткеннен кейін жас талант өз ойынын жаңа деңгейге көтерді және қазір Declan Rice-пен бірге ең беделді жарыстарда алаңға шығуға дайын көрінеді.
…