Рақмет, кумир! Родриго Криштиану Роналду жіберген сыйлықты қабылдап алды

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Рақмет, кумир! Родриго Криштиану Роналду жіберген сыйлықты қабылдап алды

Real Madrid шабуылшысы Родриго өзінің көп жылғы кумирі Криштиану Роналду жіберген ерекше сыйлықты алғаннан кейін сезімімен жанкүйерлерімен бөлісті. Бразилиялық футболшы қазіргі уақытта тізесінен алған ауыр жарақатына байланысты алаңнан тыс қалды, бірақ Португалия құрамасының аңызы Bernabeu жұлдызына қолдау көрсетуге уақыт тапты. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Родриго Криштиану Роналдуға деген құрметін ешқашан жасырған емес, голдарын жиі оның атақты "Siu" стилінде тойлайды және Al-Nassr капитанын футболдағы басты шабыт көзі деп санайды. Оңалту процесінің қиын кезеңінде 23 жастағы футболшы барлық уақыттағы ең ұлы ойыншы деп санайтын адамның бұл шынайы әрекетінен әсерленді.

Бразилиялық шабуылшы өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында тікелей Роналду жіберген және қол қойылған Al-Nassr жейдесін көрсетті. Португалиялық аңыз жейдеге: "Родригоға, құшақтаймын", - деп жеке тілегін жазып қалдырған. Күтпеген сыйлыққа қуанған Родриго постқа: "Рақмет, кумир! Криштиану", - деп пікір қалдырды.

Бұл қолдау Родригоның мансабындағы ең ауыр кезеңде болды. Наурыз айының басында "қаймақтар" шабуылшысы La Liga аясындағы Getafe-ге қарсы ойында оң аяғының алдыңғы айқаспалы байламы мен сыртқы менискісін жыртып алғаны туралы хабардар болды. Бұл жарақат 10 айдан 12 айға дейін қалпына келу уақытын талап етеді, бұл оның маусымын мерзімінен бұрын аяқтады.

Клубтағы ойындардан бөлек, бұл жарақат Бразилия құрамасының жоспарына да үлкен соққы болды. Родриго ресми түрде Әлем чемпионатын өткізіп алатын болды, бұл "Selesao"-ны Солтүстік Америкадағы турнирде ең креативті ойыншыларының бірісіз қалдырады. Роналду болса ұзақ уақыт алаңнан тыс қалатын футболшының рухын көтеруді мақсат еткен.

Криштиану Роналду Real Madrid-пен қоштасып, Juventus сапына ауысқаннан кейін, Родриго Испанияға көшіп келген еді. Бразилиялық талант Мадридке келгенде Роналду командадан кетіп үлгерген болатын. Бұл Родриго үшін футболдағы ең үлкен арман болып қала береді: "Мен Криштиану Роналдумен бірге ойнағым келді, бірақ бұл жүзеге аспады. Ол менің үлгі тұтатын адамым", - дейді футболшы.

Real MadridCristiano RonaldoRodrygoAl-NassrLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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