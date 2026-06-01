Франциядағы трансферлік құны ең көп өскен футболшылар рейтингі жарияланды
Францияның жоғары дивизионы — Лига 1 ойындары қызықты кезеңде өтіп жатқан тұста, футбол әлемінің беделді талдау көзі саналатын Transfermarkt порталы футболшылардың жаңартылған нарықтық құнын жариялады. Рейтинг нәтижесі бойынша, Франция чемпионатында трансферлік бағасы ең қарқынды өскен жұлдыз ретінде «PSJ» шабуылшы жартылай қорғаушысы Khvicha Kvaratskhelia танылды.
Грузиялық таланттың Париж клубындағы мазмұнды әрі жарқын ойындары оның трансферлік нарықтағы бағасына айтарлықтай әсер етті — вингердің бағасы бірден 50 миллион еуроға қымбаттады. Қазіргі таңда Khvicha-ның жалпы құны 140 миллион еуроны құрап отыр.
Қуаныштысы, үздік үштікті толығымен Париж грандының өкілдері иеленді. «PSJ»-дің дарынды жартылай қорғаушылары Vitinha мен Joao Neves-тің де трансферлік бағасы 30 миллион еуродан жоғарылап, Khvicha-мен бірдей көрсеткіште ең қымбат ойыншылар қатарынан орын алды.
Төменде Франция Лига 1 додасында ағымдағы маусымда құны ең көп өскен үздік ондық (Top-10) футболшылар тізімімен таныса аласыз:
Жоғары лиганың ең қымбаттаған 10 жұлдызы
1. Khvicha Kvaratskhelia («PSJ») — 140 млн еуро (+ 50 млн еуро)
2. Vitinha («PSJ») — 140 млн еуро (+ 30 млн еуро)
3. Joao Neves («PSJ») — 140 млн еуро (+ 30 млн еуро)
4. Desire Doue («PSJ») — 120 млн еуро (+ 30 млн еуро)
5. Warren Zaire-Emery («PSJ») — 80 млн еуро (+ 20 млн еуро)
6. Esteban Lepol («Rennes») — 35 млн еуро (+ 15 млн еуро)
7. Willian Pacho («PSJ») — 80 млн еуро (+ 10 млн еуро)
8. Folarin Balogun («Monaco») — 40 млн еуро (+ 10 млн еуро)
9. Mamadu Sangare («Lens») — 40 млн еуро (+ 10 млн еуро)
10. Ismail Ganiu («Lens») — 20 млн еуро (+ 10 млн еуро)
Дереккөз талдауы: Назар аударарлық жайт, үздік ондыққа енген футболшылардың 6-уы елордалық «PSJ» клубының мүшелері. Бұл Париж командасының тек алаңда ғана емес, трансферлік нарықта да Францияда үстемдік етіп отырғанын көрсетеді.
…