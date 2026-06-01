Роберто Мартинес Өзбекстан құрамасы туралы пікір білдірді
АҚШ, Канада және Мексика жасыл алаңдарында өтетін 2026 жылғы Әлем чемпионатының басталуына санаулы күндер қалғанда, Португалия құрамасының бас бапкері Роберто Мартинес алдағы ойындар алдындағы жоспарлары мен ойларымен бөлісті. Лиссабон маңындағы Оэйраш қалашығында өткен ресми баспасөз мәслихатында тәжірибелі испаниялық маман топтық кезеңдегі қарсыластарына тоқталды.
Мартинес топтағы ең мықты қарсыластардың бірі саналатын Колумбия құрамасы туралы әзірге пікір білдіргісі келмеді. Бапкер бар назарын алғашқы турлардағы қарсыластары — Конго Демократиялық Республикасы мен Әлем чемпионатында дебют жасап жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасына аударғанын ерекше атап өтті.
«Біз Конго ДР және Өзбекстан құрамаларына қарсы өтетін ойындарға өте жоғары деңгейде құрметпен қараймыз. Тек осы екі маңызды кездесуді аяқтағаннан кейін ғана үшінші турдағы өте күрделі қарсыласымызға қарсы қандай тактикамен шығатынымызды ойластыра бастаймыз», — дейді Мартинес.
Бапкер Конго құрамасы ойыншыларының жекелей күрестегі шеберлігін жоғары бағалай отырып, мундиальға алғаш рет қатысып жатқан құрамалардың (соның ішінде Өзбекстанның) ішкі күш-қуатына ерекше тоқталды:
«Әлем чемпионатының жолдамасын алғаш рет жеңіп алған командаларда өлшеуге де, бақылауға да келмейтін бір фактор бар. Бұл — футболшылардың жүрегіндегі ұлы арман мен шексіз құлшыныс. Олар осы беделді жарыста өз елдерінің намысын қорғауды және бар күшін көрсетуді өте қатты қалайды».
Әңгіме соңында Роберто Мартинес қазіргі заманғы футболда ФИФА рейтингтері немесе қағаз жүзіндегі «фаворит» мәртебесі ешқандай рөл ойнамайтынын баса айтты. Оның пікірінше, мундиальдағы әрбір кездесу — жаңа тарих, ал команда үшін ең басты міндет — жарысты жеңіспен бастау.
Естеріңізге сала кетейік, Португалия құрамасы «K» тобындағы жорығын 17 маусымда Хьюстонда Конго ДР құрамасына қарсы ойынмен бастайды. Одан кейін екінші турда олар Өзбекстан ұлттық құрамасымен кездеседі. Топтық кезеңнің соңғы ойыны 28 маусымда Майами қаласында Колумбияға қарсы өтеді.
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