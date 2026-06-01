Siz hali Ronaldinho emessiz: Messi Barcelona safında qalay qahwa dayındadı

Lionel Messi bügingi küni futbol tarihindegi eñ ulı oyınşılardıñ biri dep tanılsa da, ol da jastığında komanda ierarhiyasına bağınwına twra keldi. Barcelona klübiniñ burıñğı müşesi Andrea Orlandi argentinalıq talant pen añızğa aynalğan Ronaldinho arasındağı erekşe qarım-qatınas turalı ayttı. Bul turalı Goal.com habarlaydı .

Orlandidiñ sözine qarağanda, Ronaldinho jastayındağı Messidiñ juldız awrısına şaldıqpawı üşin qızıqtı ädis qoldanğan. Braziliyalıq juldız Messi-ge äzildep: «Äy, jaña kelgen, Älem çempionatında neşe ret oynadıñ?» dep surap, oğan qahwa dayındatatın edi. Messi eş qarsılıqsız ustazına qahwa dayındap beretin.

«Bul jay ğana kiyinw bölmesindegi äzil emes, Messidi özine jaqın ustaw jäne oğan meyirim körsetw ädisi edi. Ronaldinho oğan 'sen hali Ronaldinho emessin' degendey, jas juldızdı sabırğa şaqıratın», — dep eske aladı Orlandi. Eki dahi alañda bir-birin sözsiz tüsinetin jäne braziliyalıq futbolşı Messidiñ älewetin birden bayqadı.

Ronaldinho bärimen samimiy boldı, biraq Messi-ge erekşe qurmetpen qaradı. Ol jas Leo-ğa: «Bir küni sen menimen bir üstelde otıratın deñgeyge jetesin» dep köp qaytalaytın. Aqırında, 2005-jılğı «Altın dop» iyesi öziniñ 10-nömrili formasın layıqtı voriske qaldırıp jatqanın jaqsı bildi.