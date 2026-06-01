Siz hali Ronaldinho emessiz: Messi Barcelona safında qalay qahwa dayındadı

·77·Спорт
Siz hali Ronaldinho emessiz: Messi Barcelona safında qalay qahwa dayındadı

Lionel Messi bügingi küni futbol tarihindegi eñ ulı oyınşılardıñ biri dep tanılsa da, ol da jastığında komanda ierarhiyasına bağınwına twra keldi. Barcelona klübiniñ burıñğı müşesi Andrea Orlandi argentinalıq talant pen añızğa aynalğan Ronaldinho arasındağı erekşe qarım-qatınas turalı ayttı. Bul turalı Goal.com habarlaydı .

Orlandidiñ sözine qarağanda, Ronaldinho jastayındağı Messidiñ juldız awrısına şaldıqpawı üşin qızıqtı ädis qoldanğan. Braziliyalıq juldız Messi-ge äzildep: «Äy, jaña kelgen, Älem çempionatında neşe ret oynadıñ?» dep surap, oğan qahwa dayındatatın edi. Messi eş qarsılıqsız ustazına qahwa dayındap beretin.

«Bul jay ğana kiyinw bölmesindegi äzil emes, Messidi özine jaqın ustaw jäne oğan meyirim körsetw ädisi edi. Ronaldinho oğan 'sen hali Ronaldinho emessin' degendey, jas juldızdı sabırğa şaqıratın», — dep eske aladı Orlandi. Eki dahi alañda bir-birin sözsiz tüsinetin jäne braziliyalıq futbolşı Messidiñ älewetin birden bayqadı.

Ronaldinho bärimen samimiy boldı, biraq Messi-ge erekşe qurmetpen qaradı. Ol jas Leo-ğa: «Bir küni sen menimen bir üstelde otıratın deñgeyge jetesin» dep köp qaytalaytın. Aqırında, 2005-jılğı «Altın dop» iyesi öziniñ 10-nömrili formasın layıqtı voriske qaldırıp jatqanın jaqsı bildi.

BarcelonaLionel MessiRonaldinhoFutbolIspaniya
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi