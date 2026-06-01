Канада — Өзбекстан матчына арналған болжамды құрамдар жарияланды

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Канада — Өзбекстан матчына арналған болжамды құрамдар жарияланды

Ертең таңертең барлық өзбек футбол жанкүйерлерінің назары мұхиттың арғы жағында болады. Белгілі болғандай, италиялық маман Fabio Cannavaro басқаратын Өзбекстан ұлттық құрамасы Солтүстік Америка құрлығының мықты өкілдерінің бірі — Канада құрамасымен жолдастық кездесу өткізеді.

Бұл тартысты әрі маңызды кездесу алдында бірқатар беделді халықаралық спорт басылымдары екі құраманың болжамды бастапқы құрамдарын жариялады. Күтілетін тактикалық өзгерістер мен құрам нұсқаларымен танысыңыз:

"Sports Mole" нұсқасы: Тәжірибе және тепе-теңдік

Бұл басылым Fabio Cannavaro жергілікті және шетелде өнер көрсетіп жүрген ең тәжірибелі жұлдыздарға сенім артады деп болжайды:

  • Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Өзбекстан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

"Goal" порталының нұсқасы: Күтпеген ротация

Әлемге әйгілі "Goal" басылымы екі бапкер де құрамда жаңа есімдерді сынап көріп, жас таланттарға мүмкіндік беруі мүмкін деп болжайды:

  • Канада: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

  • Өзбекстан: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

"Betfred Insights" болжамы: Тұрақтылық бірінші орында

Бұл сараптамалық сайттың көзқарасы "Sports Mole" нұсқасымен дерлік бірдей, олар да ұлттық құрамамыздың ең жауынгерлік құраммен шығатынына сенімді:

  • Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Өзбекстан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Жанкүйерлер назарына: Естеріңізге сала кетейік, бұл супер кездесу ертең, сейсенбі күні таңертең сағат 06:00-де басталады. Ұйқыны қиып, ұлттық құрамамызды қолдауға барлық футбол жанкүйерлерін шақырамыз. Алға, Өзбекстан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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