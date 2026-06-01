Arsenal Gabriel Jesus пен тағы үш жұлдызын сатуға дайын

·80·Спорт
Arsenal Gabriel Jesus пен тағы үш жұлдызын сатуға дайын

Mikel Arteta жазғы трансферлік терезеде Arsenal құрамын түбегейлі өзгертуді жоспарлап отыр. Клуб басшылығы команданың жоғары деңгейін сақтап қалу үшін үлкен амбициялар көрсетуге ниетті. Чемпиондар лигасының финалындағы жеңілістен кейін Emirates стадионына жаңа қан әкелу қажеттілігі айқын көрінді. Осыған байланысты бразилиялық шабуылшы Gabriel Jesus 18 миллион фунт стерлингке сатылуы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Daily Mail басылымының мәліметінше, Arsenal Jesus үшін күтпеген жерден төмен баға белгілеген. 29 жастағы шабуылшыға лайықты ұсыныс түссе, Солтүстік Лондоннан кетуге рұқсат беріледі. Бұл Arteta-ның шабуыл шебін тиімдірек ету стратегиясы ретінде бағалануда. Тек Jesus емес, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard және Ben White сияқты көшбасшылар да елеулі ұсыныс түскен жағдайда командадан кетуі мүмкін.

Arteta Paris Saint-Germain командасына қарсы финалдан кейін клуб бір орында тұрып қалмауы керек екенін атап өтті. Бапкердің айтуынша, келесі деңгейге көтерілу үшін өте ақылды және жылдам шешімдер қабылдау қажет. Arsenal қазіргі уақытта төрт негізгі позицияны күшейтуді мақсат етіп отыр: сол қапталдағы шабуыл, жаңа тоғызыншы нөмірлі шабуылшы, оң қаптал қорғаушысы және орталық жартылай қорғаушы.

Клуб трансфер нарығында ауқымды іздеу жұмыстарын жүргізуде. Real Madrid қорғаушысы Victor Valdepenas, Newcastle ойыншылары Tino Livramento және Sandro Tonali сияқты футболшылар Arsenal-дың назарында. Сондай-ақ, Barcelona шабуылшысы Marcus Rashford-қа қатысты жағдайды да лондондық клуб бақылап отыр. Егер қаржылық мәселелерге байланысты Rashford Испаниядан кетсе, Arsenal оның негізгі нұсқасы болуы мүмкін.

ArsenalGabriel JesusТрансферлерАнглия Премьер-лигасыMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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