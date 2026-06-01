Marcus Rashford неге Inter Miami базасында жаттығу өткізуде?
Англия құрамасының шабуылшысы Marcus Rashford Әлем чемпионатына дайындықты АҚШ-та жалғастыруда. Футболшы турнир алдында Lionel Messi мен MLS жеңімпаздары пайдаланатын Inter Miami клубының заманауи базасында жаттығуға кірісті. Құраманың бас бапкері Thomas Tuchel-дің нұсқауы бойынша, Rashford Флорида ыстығына бейімделу үшін командаластарынан ертерек қимылдай бастады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Thomas Tuchel өз құрамындағы 26 футболшыға демалысты Америка уақыт белдеулерінде өткізуге кеңес берген болатын. Бұл алдағы мундиальдың климаттық жағдайларына үйрену үшін маңызды. Зерттеулерге сәйкес, Әлем чемпионаты ойындарының төрттен бірі 26 градустан жоғары температурада өтеді деп күтілуде. Сол себепті Rashford ылғалдылығы жоғары Майамиде жеке дайындықтан өтуді жөн көрді.
Rashford David Beckham-ге тиесілі Inter Miami кешенінде жеке бапкердің бақылауымен жұмыс істеуде. Қызығы, ол әлеуметтік желілерде Manchester United жейдесіндегі бапкерімен түскен суретін бөлісті. Бұл футболшының Испаниядағы мансабына қарамастан, өз клубымен байланысын үзбегенін көрсетеді. Ол 2016 жылдан бері Colin Little-мен жеке тәртіпте шеберлігін шыңдап келеді.
Шабуылшының болашағы әлі де қызу талқылануда. Өткен маусымды жалға алу негізінде Barcelona сапында өткізген Rashford Hansi Flick жүйесіне жақсы бейімделгені үшін Deco тарапынан мақталған еді. Алайда, Каталония клубы қаржылық қиындықтарға байланысты оның 26 миллион фунттық сатып алу бабын іске қосуға екіленуде.
Barcelona басшылығы Anthony Gordon үшін 70 миллион фунт жұмсағаннан кейін, Rashford-тың трансферлік құнын түсіруге тырысуда. Жағдайды мұқият бақылап отырған Arsenal бас бапкері Mikel Arteta шабуыл шебін күшейту мақсатында футболшыны өз командасына шақыруы мүмкін екені айтылуда.
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