Marquinhos Gabriel-di nege jupatqanın tüsindirdi

·70·Спорт
Marquinhos Gabriel-di nege jupatqanın tüsindirdi

Pari Sen-Jermen kapitany Marquinhos Chempiondar ligasy finalynda sheshushi penaltini däl tepe almağan Gabriel Magalhaeske nege jupatqan sozin aitqanyn ashyq aitty. Budapeshttegi "Pushkash Arena" stadionynda otken dramalyq kezdesude PSJ qatarynan ekinshi ret Yevropa taqyna shyqty, alaıda komanda kapitany jenisti toilaudan buryn qarsylas qorgaushysynyng janyna baruyn jón kórdi. Bul turaly Goal.com habarlady.

Arsenal ortalyq qorgaushysy Gabrielding soqqysy qaqpa mańdaiyashasynan jogary ketken soń, kubok Parij klubyna buiyrdy. PSJ futbolshylary jenisti toilauga jýgire jónelgende, Marquinhos óz otandasy jәne qarsylasyn uzaq uaqyt qushaqtap, ogan demeu berdi. Bul izgi qylyqty Arsenal kapitany Martin Odegaard da jogary bagalady.

"Ol nagyz jentlmen. Marquinhos alandagy en tәjiribeli oiyinshy jәne mundai jagdailardy eki jaqtan da bastan ótkergen. Onyng bul әreketi jәne qandai adam ekendigi zor qurmetke laiyq", — dedi Martin Odegaard oiyinnan keiingi suhbatynda.

Marquinhostyng ózi bul әreketin óz tәjiribesimen týsindirdi. 32 jasar qorgaushy 2022-jylgy Álem chempionaty sherek finalynda Horvatiyaga qarsy oiynda penaltiden mýlt ketkenin eske aldy. "Ol penaltini soqa almağanda, Horvatiyaga qarsy sol sәtterdi eske aldym. Bul óte auyr jauapkershilik jәne mundai jagdaildan shygu ýshin myqty bolu kerek", — dep atap ótti PSJ kapitany.

Sondai-aq, Marquinhos Gabrielding mausym boiyngy enbegin moiyndady. Gabriel aghymdagy mausymda William Saliba-men birge myqty qorganys qurganyn, Arsenal komandasynyng 22 jyldan soń alghash ret Angliya Premer-ligasynda chempion boluyna zor ýles qosqanyn aitty.

PSJArsenalMarquinhosGabrielChempiondar Ligasy
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi