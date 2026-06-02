Marquinhos Gabriel-di nege jupatqanın tüsindirdi
Pari Sen-Jermen kapitany Marquinhos Chempiondar ligasy finalynda sheshushi penaltini däl tepe almağan Gabriel Magalhaeske nege jupatqan sozin aitqanyn ashyq aitty. Budapeshttegi "Pushkash Arena" stadionynda otken dramalyq kezdesude PSJ qatarynan ekinshi ret Yevropa taqyna shyqty, alaıda komanda kapitany jenisti toilaudan buryn qarsylas qorgaushysynyng janyna baruyn jón kórdi. Bul turaly Goal.com habarlady.
Arsenal ortalyq qorgaushysy Gabrielding soqqysy qaqpa mańdaiyashasynan jogary ketken soń, kubok Parij klubyna buiyrdy. PSJ futbolshylary jenisti toilauga jýgire jónelgende, Marquinhos óz otandasy jәne qarsylasyn uzaq uaqyt qushaqtap, ogan demeu berdi. Bul izgi qylyqty Arsenal kapitany Martin Odegaard da jogary bagalady.
"Ol nagyz jentlmen. Marquinhos alandagy en tәjiribeli oiyinshy jәne mundai jagdailardy eki jaqtan da bastan ótkergen. Onyng bul әreketi jәne qandai adam ekendigi zor qurmetke laiyq", — dedi Martin Odegaard oiyinnan keiingi suhbatynda.
Marquinhostyng ózi bul әreketin óz tәjiribesimen týsindirdi. 32 jasar qorgaushy 2022-jylgy Álem chempionaty sherek finalynda Horvatiyaga qarsy oiynda penaltiden mýlt ketkenin eske aldy. "Ol penaltini soqa almağanda, Horvatiyaga qarsy sol sәtterdi eske aldym. Bul óte auyr jauapkershilik jәne mundai jagdaildan shygu ýshin myqty bolu kerek", — dep atap ótti PSJ kapitany.
Sondai-aq, Marquinhos Gabrielding mausym boiyngy enbegin moiyndady. Gabriel aghymdagy mausymda William Saliba-men birge myqty qorganys qurganyn, Arsenal komandasynyng 22 jyldan soń alghash ret Angliya Premer-ligasynda chempion boluyna zor ýles qosqanyn aitty.
…