Katie McCabe Chelsea сапына еркін агент ретінде қосылды
Chelsea әйелдер командасы жазғы трансферлік терезедегі ең шулы ауысымдардың бірін жасап, Women's Super League-дегі басты қарсыластарының бірі Arsenal капитаны Katie McCabe-мен келісімшартқа отырды. Ирландия құрамасының капитаны лондондық клубпен келісімшарты аяқталғаннан кейін «көктер» сапына еркін агент ретінде қосылды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
30 жастағы тәжірибелі қорғаушы Chelsea-мен 2029 жылдың маусымына дейін есептелген келісімшартқа қол қойды. Келісімде ынтымақтастықты тағы бір жылға ұзарту тармағы да қарастырылған. Еуропа футболының ең тұрақты ойыншыларының бірі саналатын McCabe Kingsmeadow стадионында команданың жүлделер үшін күресінде басты тұлғалардың біріне айналады деп күтілуде.
Arsenal сапында он жылға жуық өнер көрсетіп, 300-ден астам ойын өткізген McCabe бұл трансфер арқылы мансабында жаңа парақ ашып жатқанын атап өтті. «Бұл мен қазір дайын болған жаңа кезең. Chelsea жанкүйерлері үшін бар күшімді салуға және Stamford Bridge алаңына алаң иесі ретінде шығуға асықпын», — деді футболшы клубтың ресми сайтына берген сұхбатында.
McCabe Arsenal-мен бірге Англия чемпиондығын, Англия кубогын және 2025 жылы әйелдер арасындағы Чемпиондар лигасын жеңіп алған. Сондай-ақ, ол 2021 және 2023 жылдары команданың үздік футболшысы деп танылды. Оның отбасылық тамырының Батыс Лондон клубымен байланысты болуы бұл трансферге ерекше мән береді.
Халықаралық деңгейде де Katie McCabe нағыз көшбасшы саналады. Ирландия құрамасы тарихындағы ең жас капитан ретінде ол 105 ойында 34 гол соқты. 2023 жылғы Әлем чемпионатында өз елінің алғашқы голын соғып, Ballon d’Or жүлдесіне үміткер болған алғашқы ирландиялық әйел футболшы атанды.
…