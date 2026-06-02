Liverpool Mohamed Salah-тың орнын басатын лайықты үміткерді ПСЖ-ға беріп қоюда
Liverpool командасы өзінің басты жұлдызы Mohamed Salah үшін ұзақ мерзімді мұрагер іздеу барысында үлкен кедергіге тап болды. Paris Saint-Germain клубы Еуропаның ең дарынды жастарының бірі үшін күресте көш бастады. Мәліметтерге сәйкес, Ligue 1 чемпиондары RB Leipzig жұлдызы Yan Diomande-мен ауызша келісімге келді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
ПСЖ-ның спорттық кеңесшісі Luis Campos команда құрамын жасарту және Luis Enrique-нің қарамағындағы нұсқаларды көбейту үстінде белсенді жұмыс істеуде. Париждықтар әсіресе оң қапталда динамикалық ойыншы жетіспейтінін анықтады. Khvicha Kvaratskhelia мен Bradley Barcola сол қапталда, ал Ousmane Dembele орталықта ойнауды қалайтын тұста, Diomande бұл бос орынды толтыру үшін идеалды үміткер ретінде қарастырылуда.
Sky Germany басылымының хабарлауынша, 19 жастағы футболшы ПСЖ-ға ауысуға келісімін беріп қойған. Бұл Liverpool үшін күтпеген соққы болды, өйткені мерсисайдтықтар дарынды жасөспірімді Mohamed Salah-тың орнын басушы негізгі мақсат ретінде белгілеген еді. Кот-д'Ивуарлық футболшы Бавария клубының қызығушылығына бас тартқанымен, Liverpool жобасына оң көзқараста болған, алайда қазір жағдай Париждің пайдасына өзгерді.
RB Leipzig қазір келіссөздерде мықты позицияға ие. Diomande өткен жазда Leganes-тен Германияға ауысқан болатын және оның келісімшарты 2030 жылға дейін жарамды. Өткен маусымда Bundesliga аясында 36 ойында 13 гол мен 9 нәтижелі пас беріп, чемпионаттың ең үздік жас футболшысы деп танылған шабуылшының трансферлік құны айтарлықтай өсті.
…