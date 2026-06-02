Bayer Leverkusen жұлдызы Alejandro Grimaldo La Liga командасына ауысқысы келеді
Bayer Leverkusen командасының қаптал қорғаушысы Alejandro Grimaldo мансабын Испанияда жалғастыру ниеті бар екенін тағы да растады. Бұрынғы Barcelona академиясының түлегі өз отанына оралуды ұзақ мерзімді мақсаттарының бірі деп санайды және бұл жоспарын жақын арада жүзеге асырмақ. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Испания ұлттық құрамасының жиынында журналистермен сұхбаттасқан 30 жастағы футболшы трансферлік қауесеттерге қатысты ашық пікір білдірді. «Кәсіби футболдағы көп жылдық мансабымда әртүрлі қауесеттерге үйреніп қалдым. Әрқашан айтқанымдай: мен La Liga чемпионатына оралғым келеді. Бұл менің басты мақсаттарымның бірі. Leverkusen қаласында бақыттымын, бірақ бәрібір бір күні Испанияға ораламын», — деді Grimaldo.
Бұл мәлімдемелер футболшының Barcelona клубына оралуы туралы болжамдарды одан әрі күшейтті. Alejandro Grimaldo La Masia академиясында білім алғанымен, Испанияның жоғары дивизионында ешқашан алаңға шықпаған. Ол 2016 жылы Barcelona B командасынан Португалияның Benfica клубына ауысып кеткен болатын.
Қазіргі таңда әлемдегі ең үздік шабуылшы қорғаушылардың бірі саналатын футболшының Bayer Leverkusen-мен келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды. Соған қарамастан, ол Испанияның гранд клубтарының бірінде ойнау арманынан бас тартқысы келмейді. Оның ойынша, La Liga стилі оның ойынына өте жақсы сәйкес келеді.
Германия чемпиондары өз вице-капитанын командада алып қалуға тырысқанымен, футболшының қатаң шешімі трансфер нарығында үлкен өзгерістерге әкелуі мүмкін. Grimaldo өз мақсатына жеткенше әрекет етуді жалғастыратынын атап өтті.
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