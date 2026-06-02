Liverpool-дың бұрынғы жартылай қорғаушысы Georginio Wijnaldum Al-Ettifaq сапынан кетті
Liverpool клубының бұрынғы жартылай қорғаушысы Georginio Wijnaldum Сауд Арабиясының Al-Ettifaq командасымен қоштасты. Даммам клубы тәжірибелі нидерландылық футболшымен келісімшарттың өзара келісім бойынша бұзылғанын ресми түрде жариялады. Осылайша, 35 жастағы ойыншы жазғы трансферлік терезеде еркін агент атанды. Бұл туралы хабарлайды Goal.com.
Wijnaldum 2023 жылы Saudi Pro League-ге қосылған болатын. Клуб басшылығы бұл шешімді қаржылық тұрақтылықты сақтау және легионерлер үшін бөлінген орындарды жаңарту ниетімен түсіндірді. Ол команданың негізгі көшбасшыларының бірі болғанына қарамастан, тараптар 2026-27 жылғы маусым алдында ынтымақтастықты тоқтатуға шешім қабылдады.
Нидерланды құрамасының мүшесі Таяу Шығыстағы мансабы кезінде өзін жақсы қырынан көрсете білді. Көптеген еуропалық жұлдыздардан айырмашылығы, Wijnaldum жаңа ортаға тез бейімделіп, команда капитаны ретінде алаңға шықты. Аяқталған маусымда ол 33 ойынға қатысып, 16 гол соғып, 7 нәтижелі пас берді.
Georginio Wijnaldum мансабында Premier League және Champions League жеңімпазы атанған. Қазіргі уақытта оған Еуропа мен басқа құрлықтардан қызығушылық жоғары болады деп күтілуде. Футболшының өзі әлі мансабын аяқтауға ниетті емес және жоғары деңгейдегі бәсекеге қабілетті командада ойнауды мақсат етіп отыр.
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