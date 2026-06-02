Borussia Dortmund Serhou Guirassy трансфері бойынша Fenerbahçe-ге бас тарту жауабын берді
Borussia Dortmund клубының бас директоры Ларс Риккен шабуылшы Serhou Guirassy төңірегіндегі қауесеттерге нүкте қойып, футболшының Түркияға кетуі туралы ақпаратты жоққа шығарды. Бундеслига алыбы жаңа маусым алдында өздерінің басты сұрмергенін командада сақтап қалу ниетінде екенін қатаң білдірді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Түркияның Fenerbahçe клубы Serhou Guirassy трансферіне белсенді қызығушылық танытқанымен, Signal Iduna Park басшылығы бұл мәселе бойынша ешқандай келіссөз жүргізген жоқ. Риккен WAZ басылымына берген сұхбатында: «Serhou бойынша бізге ешқандай ұсыныс түскен жоқ. Оны жіберу ниетіміз де жоқ. Ол өткен маусымдарда өз құнын толық дәлелдеді», — деп атап өтті.
Клуб ресми түрде футболшы сатылмайтынын мәлімдесе де, бейресми дереккөздерге сәйкес, Borussia Dortmund тек 40 миллион еуродан жоғары ұсыныстарды ғана қарастыруы мүмкін. Маңыздысы, 30 жастағы шабуылшының келісімшартындағы өтемақы төлемі туралы тармақ Fenerbahçe үшін жарамсыз, бұл неміс клубына трансфер шарттарын өздері белгілеуге мүмкіндік береді.
Serhou Guirassy төңірегіндегі шу негізінен Fenerbahçe-дегі ішкі президенттік сайлауға байланысты өршіді. Үміткер Азиз Йылдырым егер жеңіске жетсе, шабуылшымен келісімшартқа қол қоятынын уәде еткен еді. Алайда Dortmund тарапы кез келген ауызша келісімдер туралы хабарларды негізсіз деп санайды.
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