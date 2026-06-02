Juventus, Milan және Roma Alejandro Garnacho үшін таласқа түсті

·46·Спорт
Juventus, Milan және Roma Alejandro Garnacho үшін таласқа түсті

Manchester United-тан жасалған дүркіреген трансферден бір жыл өткен соң Alejandro Garnacho Chelsea сапынан кетуі мүмкін. Аргентиналық футболшы Лондонда күтілген ойынды көрсете алмады, бұл «көктер» басшылығын оны сатылымға шығару туралы ойлануға мәжбүр етті. Мадридте туған вингер Stamford Bridge өміріне бейімделуде қиналды және клуб басшылығы тез арада қоштасу стратегиясын қарастыруда. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Ақпараттарға сәйкес, Chelsea өз бағасын ақтамаған маусымнан кейін Alejandro Garnacho үшін сатып алушы іздеуде. Ойыншы өткен жазда шамамен 47 миллион еуроға трансферленген еді, бірақ инвестиция өзін ақтамады. Вингер барлық турнирлерде небәрі сегіз гол соқты, оның тек біреуі ғана ағылшын Premier League, біреуі Champions League есебінде.

Англиядағы сәтсіздіктерге қарамастан, Garnacho-ның Италиядағы беделі әлі де жоғары. Napoli бұрыннан бері жас талантқа қызығушылық танытып келеді. Antonio Conte оны Khvicha Kvaratskhelia үшін лайықты алмастырушы ретінде көрген еді. Қазір жағдай өзгерді және Diego Armando Maradona стадионына ауысу мүмкіндігі шынайырақ көрінеді.

Napoli бұл жарыста жалғыз емес. ASRomaLive басылымының жазуынша, Италияның басқа гиганттары — Juventus, Milan және Roma да вингер туралы мәліметтер жинаған. Үш клуб та шабуыл шебін күшейтуді көздеп отыр және бір кездері әлем футболының ең жарқын таланттарының бірі саналған футболшыны қайта ашуға ниетті.

Кез келген келісім Chelsea қоятын бағаға байланысты болады. Егер лондондық клуб бір жыл бұрын төленген 47 миллион еуроны толық қайтарып алғысы келсе, Италия клубтары үшін бұл мәміле қиындайды. Serie A өкілдері сәтсіз маусымнан оралған футболшы үшін қомақты қаржы жұмсауда сақтық танытуда.

Alejandro GarnachoChelseaТрансферлерSerie AФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi