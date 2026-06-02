Juventus, Milan және Roma Alejandro Garnacho үшін таласқа түсті
Manchester United-тан жасалған дүркіреген трансферден бір жыл өткен соң Alejandro Garnacho Chelsea сапынан кетуі мүмкін. Аргентиналық футболшы Лондонда күтілген ойынды көрсете алмады, бұл «көктер» басшылығын оны сатылымға шығару туралы ойлануға мәжбүр етті. Мадридте туған вингер Stamford Bridge өміріне бейімделуде қиналды және клуб басшылығы тез арада қоштасу стратегиясын қарастыруда. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Ақпараттарға сәйкес, Chelsea өз бағасын ақтамаған маусымнан кейін Alejandro Garnacho үшін сатып алушы іздеуде. Ойыншы өткен жазда шамамен 47 миллион еуроға трансферленген еді, бірақ инвестиция өзін ақтамады. Вингер барлық турнирлерде небәрі сегіз гол соқты, оның тек біреуі ғана ағылшын Premier League, біреуі Champions League есебінде.
Англиядағы сәтсіздіктерге қарамастан, Garnacho-ның Италиядағы беделі әлі де жоғары. Napoli бұрыннан бері жас талантқа қызығушылық танытып келеді. Antonio Conte оны Khvicha Kvaratskhelia үшін лайықты алмастырушы ретінде көрген еді. Қазір жағдай өзгерді және Diego Armando Maradona стадионына ауысу мүмкіндігі шынайырақ көрінеді.
Napoli бұл жарыста жалғыз емес. ASRomaLive басылымының жазуынша, Италияның басқа гиганттары — Juventus, Milan және Roma да вингер туралы мәліметтер жинаған. Үш клуб та шабуыл шебін күшейтуді көздеп отыр және бір кездері әлем футболының ең жарқын таланттарының бірі саналған футболшыны қайта ашуға ниетті.
Кез келген келісім Chelsea қоятын бағаға байланысты болады. Егер лондондық клуб бір жыл бұрын төленген 47 миллион еуроны толық қайтарып алғысы келсе, Италия клубтары үшін бұл мәміле қиындайды. Serie A өкілдері сәтсіз маусымнан оралған футболшы үшін қомақты қаржы жұмсауда сақтық танытуда.
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