Parma Benjamin Cremaschi трансферін толық сатып алды

·58·Спорт
Parma Benjamin Cremaschi трансферін толық сатып алды

Inter Miami командасының бұрынғы жартылай қорғаушысы Бенджамин Кремаски мансабын Италияда жалғастыратын болды. Италиялық Серия А өкілі Parma ойыншының жалға алу келісіміндегі сатып алу тармағын іске қосты. Хабарларға қарағанда, бұл трансфер италиялық клубқа шамамен 5 миллион долларға (4 миллион еуро) түсті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

АҚШ-тық дарынды футболшы өткен жылдың қыркүйегінде Италияға аттанған болатын. Алайда жарақаттар мен спорттық бабына байланысты мәселелер салдарынан ол Parma сапында бар-жоғы 9 ойынға ғана қатысты. Наурыз айында алған тізесіндегі ауыр жарақат (мениск) кесірінен ол ағымдағы маусымды ерте аяқтауға мәжбүр болды.

Inter Miami академиясының түлегі саналатын Бенджамин Кремаски өткен маусымда АҚШ-тың ең үздік жас футболшысы деп танылған еді. Сондай-ақ, ол АҚШ ұлттық құрамасы сапында үш ойынға қатысты. Оның тұрақты трансфері Inter Miami үшін құрамды қалыптастыруда қосымша қаржылық мүмкіндіктер туғызады деп күтілуде.

Кремаски мен Inter Miami арасындағы қарым-қатынас ойыншының бұрынғы бапкер Хавьер Маскераноның тактикасы туралы сын пікірлерінен кейін суып кеткен еді. Орталық жартылай қорғаушы ойын тәжірибесінің аздығына наразы болып, жоғары деңгейге шығу үшін көбірек алаңға шығуы керектігін айтқан болатын.

Танымал инсайдер Фабрицио Романо берген мәліметтерге сәйкес, Parma басшылығы футболшының әлеуетіне сенуді жалғастыруда және жарақаттан кейін ол команданың негізгі тұлғаларының біріне айналады деп үміттенеді.

ParmaInter MiamiBenjamin CremaschiSerie AТрансферлер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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