Chelsea өз қорғаушысын қолжетімсіз деп жариялап, ұсыныстардан бас тартты
Chelsea клубы өз академиясының түлегі Josh Acheampong бойынша түскен бірнеше ұсынысты қабылдамады. Лондондықтар 20 жасар қорғаушыны команданың ұзақ мерзімді болашағы үшін маңызды тұлға деп санайды. Stamford Bridge басшылығы Англия Премьер-лигасының басқа клубтарының қызығушылығына қарамастан, оны Батыс Лондонда алып қалуды шешті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
TEAMtalk басылымының мәліметінше, Liverpool, Manchester City және Real Madrid сияқты грандтардың қызығушылық танытқанына қарамастан, Chelsea жан-жақты қорғаушыны сатылмайтын ойыншылар тізіміне енгізді. Бұл шешімді бас бапкер Xabi Alonso тікелей қолдап отыр. Бапкер жас талантты өзінің тактикалық жоспарындағы маңызды буын деп біледі.
Англия U-21 құрамасының мүшесі клуб иерархиясында жоғары бағалануда және ол қолжетімсіз мәртебесіне ие болды. Бұл дегеніміз, Acheampong қазіргі уақытта Joao Felix, Cole Palmer және Moises Caicedo сияқты команданың негізгі тіректерімен қатар тұр. BBC хабарлауынша, Chelsea қарсыластарына нақты хабарлама жіберіп, футболшыны жібермейтінін білдірді.
Arsenal, Newcastle және Crystal Palace жағдайды мұқият бақылап отыр. Сондай-ақ, Bournemouth та өткен жазғы трансферлік терезеден бері футболшыға деген қызығушылығын сақтап қалған. Алайда, Chelsea басшылығы футболшының дамуы дәл Xabi Alonso қол астында жақсырақ өтетініне сенімді.
Acheampong ағымдағы маусымда Англия Премьер-лигасында 17 ойынға қатысты. Олардың көпшілігі қосалқы құрамнан шыққанына қарамастан, оның ойыны бапкерлер штабында үлкен әсер қалдырды. Футболшының қолданыстағы келісімшарты 2029 жылға дейін жоспарланған, бұл клубқа келіссөздерде басымдық береді.
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